Bruno Mars cantará en la gala de los Grammy

La Academia de la Grabación confirmó que Bruno Mars será una de las estrellas principales en el escenario de la 68ª edición de los Premios Grammy.

Con este anuncio, el cantante estadounidense se suma a un despliegue de talento que promete convertir la gala de este domingo en una de las más memorables de los últimos años.

Mars llega a la ceremonia en un momento clave de su carrera. Actualmente, compite en categorías de alto perfil como Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Actuación Pop Dúo o Grupal por su éxito viral “APT”, una colaboración con la cantante surcoreana-neozelandesa Rosé.

Además, su participación servirá como antesala al lanzamiento de su nuevo álbum, The Romantic, previsto para el 27 de febrero, del cual ya se conoce el sencillo “I Just Might”.

El Crypto.com Arena de Los Ángeles será el epicentro de una noche que también marcará el regreso de Justin Bieber a los escenarios de los Grammy por primera vez desde 2022.

Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone y Lauryn Hill completan una cartelera diversa de presentaciones que incluye desde el rock de Slash hasta el pop de las debutantes KATSEYE.

La conducción del evento estará nuevamente a cargo del comediante Trevor Noah, mientras que figuras como Karol G, Harry Styles y Chappell Roan participarán como presentadores de los galardones.

En el ámbito de las nominaciones, el rapero Kendrick Lamar lidera la jornada con nueve candidaturas, seguido de cerca por Lady Gaga y Bad Bunny.

La ceremonia se transmitirá en vivo a través de CBS y la plataforma Paramount+, consolidándose como el evento musical más importante del año, ahora con el brillo adicional de Bruno Mars.

