Todo sobre ‘The Romantic’, el esperado regreso discográfico de Bruno Mars

Bruno Mars está de vuelta y, con su regreso, promete convertir 2026 en un año memorable para la música pop. El cantante estadounidense anunció oficialmente el lanzamiento de su esperado cuarto álbum de estudio, ‘The Romantic’, que llegará el próximo 27 de febrero, marcando su primer proyecto solista en una década tras el éxito de 24K Magic en 2016.

La noticia fue confirmada esta semana a través de sus redes sociales. En Instagram, Mars adelantó que un nuevo sencillo verá la luz este viernes 9 de enero, acompañado de la portada oficial del álbum: un retrato ilustrado en blanco y negro que refuerza el aire íntimo y elegante del proyecto.

En X (antes Twitter), el artista se limitó a escribir “Mi álbum está listo”, un mensaje que desató la euforia entre sus seguidores y acumuló millones de visualizaciones en pocas horas.

Cosecha grandes éxitos

Aunque Bruno Mars ha estado ausente de los lanzamientos solistas de larga duración, su presencia en la industria no se ha detenido.

En los últimos años, el 16 veces ganador del Grammy cosechó éxitos con colaboraciones destacadas como An Evening with Silk Sonic junto a Anderson .Paak, así como los sencillos “Die With a Smile” con Lady Gaga y “APT” con Rosé, exintegrante de Blackpink, que dominaron las listas internacionales.

El lanzamiento de ‘The Romantic’ no llegará solo. Mars también anunció su primera gira como cabeza de cartel en estadios, que comenzará en la primavera de 2026 en Las Vegas y se extenderá por América del Norte y Europa hasta octubre.

La gira contará con invitados especiales en fechas seleccionadas, entre ellos Anderson .Paak (como DJ Pee Wee), Victoria Monét, Raye y Leon Thomas. Entre los conciertos más esperados destacan dos noches consecutivas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los días 21 y 22 de agosto.

En años recientes, el cantante se mantuvo activo con una exitosa residencia en Las Vegas, conocida por su política de “no teléfonos” y por un repertorio cargado de clásicos como ‘Uptown Funk’, ‘Just The Way You Are’ y ‘Locked Out of Heaven’.

Las reseñas destacaron su energía sobre el escenario y su capacidad para mantener al público cautivado durante más de dos horas de espectáculo. Las entradas para la gira ‘Romantic Tour’ estarán disponibles en preventa a partir del 14 de enero, mientras que la venta general comenzará el 15 de enero a través de Ticketmaster y otras plataformas autorizadas.

Con un nuevo álbum, sencillo inminente y una ambiciosa gira mundial, Bruno Mars confirma que su regreso no es casualidad, sino una nueva etapa pensada para reconquistar a sus fans —los fieles Hooligans— y reafirmar su lugar como una de las grandes estrellas del pop contemporáneo.

