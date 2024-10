Shanik Berman “rogó” por asistir a concierto de Bruno Mars y Televisa se lo negó

Shanik Berman se quedó sin ver a Bruno Mars, a pesar de que le pidió a Televisa una entrada. El artista estadounidense ofreció un concierto privado al talento del conocido canal.

De acuerdo al reportero, Álex Kaffie, Berman “rogó” para que la dejaran ver al intérprete de ‘Just The Way You Are”, pero se lo negaron.

“La que sí lloró lágrimas de sangre fue Shanik Berman, que le fue a rogar a uno de los ejecutivos que le regalara dos boletitos, aunque sea de primera fila de atrás para adelante. Es muy riguroso el evento, selectivo. Que Shanik lloró sangre, de nada sirvió ir a la oficina de un ejecutivo a pedir dos boletos. Ni modo, Shanik, tú confórmate con ir al aniversario de ‘Todo para la mujer’”, afirmó Álex Kaffie durante su programa ‘Sin lisonja’.

Berman participó en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, pero esto no fue suficiente, de acuerdo a Kaffie.

Artistas como Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter sí asistieron al evento y lo dejaron saber a través de sus redes sociales. Incluso, Galilea Montijo gritó tanto durante el concierto que esto la obligó a alejarse de ‘Hoy’, así lo dejaron saber en el programa.

El evento fue realmente exclusivo e incluso, el reportero mencionó que Montijo no pudo conseguir un pase extra para su hijo.

Lo nuevo de Televisa en el ‘UpFront’

Este concierto formó parte del ‘UpFront’, un evento que realizó la televisora para hablar de sus proyectos en el 2025. Este año fue organizado por Emilio Azcárraga Jean. Según lo indicado, ‘La Casa de los Famosos’ regresará para una tercera temporada.

El mismo se llevó a cabo el 23 de octubre y aseguraron que la empresa tiene más de 57 millones de usuarios mensuales.

Además del programa de telerrealidad, Televisa apostará por la emisión de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’, también estarán disponibles en ViX.

Transmitirán la NFL en exclusiva por TV abierta y ViX: juegos de temporada regular, playoffs y Super Bowl LIX, se suman las transmisiones de la Liga Femenil y el Mundial de Clubes y la cobertura de la Selección Mexicana en la Copa Oro y rumbo al Mundial 2026.

Por supuesto, Televisa tendrá un 2025 lleno de telenovelas, aunque no revelaron los nombres y los protagonistas.

