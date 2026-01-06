Nuevo álbum en camino: Bruno Mars anunció que su primer disco en 10 años está listo

Tras casi diez años de espera, el “Rey del Funk” moderno está de regreso. Bruno Mars confirmó que su próximo álbum de estudio ya está terminado, marcando su primer proyecto en solitario desde el arrollador éxito de 24K Magic en 2016.

El anuncio llegó el lunes 5 de enero a través de sus redes sociales, donde el cantante de 40 años publicó un mensaje breve pero contundente: “Mi álbum está terminado”. La noticia desató de inmediato la euforia de sus seguidores, cerrando un ciclo de silencio discográfico que se prolongó por casi una década.

My album is done. — Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026

Aunque Mars no ha lanzado un LP solista en años, su presencia en las listas de popularidad ha sido constante. En 2021, unió fuerzas con Anderson .Paak para formar el dúo Silk Sonic, arrasando en los Grammy con hits como “Leave the Door Open”.

Más recientemente, ha dominado las plataformas con colaboraciones de alto perfil: el dueto “Die with a Smile” junto a Lady Gaga —ganador del Grammy en 2025— y el fenómeno viral “APT.” con Rosé, integrante de BLACKPINK, que actualmente compite por cuatro gramófonos para la ceremonia de 2026.

El anuncio también sirvió para que los fans recordaran, entre bromas, los rumores sobre supuestas deudas de juego del artista en Las Vegas. Algunos usuarios en la plataforma X comentaron que el lanzamiento del disco finalmente lo haría “libre de deudas”, haciendo eco de las bromas que el propio Mars ha compartido en Instagram tras el éxito de sus últimos sencillos.

Con este nuevo material, el ganador de múltiples premios Grammy busca reafirmar su estatus como uno de los artistas más influyentes de la generación.

