Billboard nombra a Bad Bunny como la figura pop más grande del 2025

El cantante boricua Bad Bunny continúa cosechando éxitos, luego de que Billboard lo nombrara como la figura pop más grande del 2025.

El intérprete, quien se presentará en el próximo Super Bowl en el espectáculo del medio tiempo, fue considerado por encima de figuras de talla mundial de la altura de Taylor Swift, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter.

El nombramiento del ‘Conejo Malo’ se debió a los éxitos que cosechó a lo largo del 2025 con su álbum ‘Debí Tiras Más Fotos’, a su residencia ‘No Me Quiero Ir De Aquí’ y a su participación en la película ‘Happy Gilmore 2’, protagonizada por Adam Sandler.

“Después de un ascenso meteórico que lo vio dominar el pop latino y mundial con tres álbumes No. 1 de Billboard en su haber, Bad Bunny llegó al 2025 ya considerado como uno de los artistas más influyentes de su generación”, publicó Billboard.

En segundo lugar fue colocada Taylor Swift, Lady Gaga en tercero, Kendrick Lamar en cuarto y Sabrina Carpenter en quinto.

El top ten es completado por Kpop Demon Hunters Cast, Tate McRae, Morgan Wallen, Doechii y Tyler, The Creator.

Como regreso del año Billboard colocó a Clipse, mientras que Olivia Dean fue considerada como Rockie del Año.

