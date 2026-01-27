Arcángel  contó cómo fue ser invitado de Bad Bunny en su gira: “Es una unión de hermanos”

La gira Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny ha dejado huellas imborrables en su paso por Colombia, pero uno de los momentos más comentados fue la aparición de Arcángel.

“La Maravilla” no solo subió al escenario para interpretar éxitos junto al Conejo Malo, sino que lo hizo desde lo más alto de “La Casita”, la estructura icónica que forma parte de la escenografía del tour, desatando la euforia de más de 45,000 personas.

En una reciente charla con el creador de contenido Westcol, Arcángel compartió detalles de cómo vivió esa experiencia. El artista describió la recepción de Medellín como “de otro planeta”, destacando que, a pesar de sus 20 años de trayectoria, la energía de los fanáticos colombianos sigue sorprendiéndolo.

@jorgeramirezpe Arcángel artista invitado en la segunda fecha de Bad Bunny en Medellín, Colombia 🇨🇴 ♬ sonido original – JorGeek

“Tengo un cariño y un respeto inmenso por todo Colombia. Siempre me han tratado como si estuviera en mi casa”, afirmó el intérprete de “La Jumpa”.

La presentación de Arcángel, el pasado 24 de enero, marcó el segundo día de conciertos en la capital antioqueña. Durante media hora, el puertorriqueño se apoderó del escenario reviviendo clásicos como “Tú no vive así”, hit que en 2016 catapultó a Bad Bunny a la fama mundial bajo el ala de Santos.

Para los asistentes, ver a los dos exponentes juntos representó un viaje a los orígenes del trap latino. Arcángel destacó que la química con Bad Bunny se mantiene intacta: “Es una unión de hermanos, de Puerto Rico para el mundo, y ver cómo Medellín coreaba cada letra me dejó sin palabras”.

El paso de la gira por Medellín también contó con la participación de Li Saumet (Bomba Estéreo) y un cierre histórico junto a Karol G, consolidando estas fechas como las más importantes del género urbano en lo que va del año.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny impuso récord previo a su show en el Super Bowl

· J Balvin dedica emotivo mensaje a Bad Bunny tras su reconciliación en su concierto en México

· ¿Quiénes fueron los últimos invitados a la casita de Bad Bunny en México?