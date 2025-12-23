J Balvin dedica emotivo mensaje a Bad Bunny tras su reconciliación en su concierto en México

La aparición sorpresa de J Balvin en la octava y última presentación que el cantante Bad Bunny brindó en la Ciudad de México continúa dando de qué hablar, especialmente luego de que el colombiano decidió coronar este momento con un conmovedor mensaje destinado para el boricua. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el intérprete de “Mi gente” se dio a la tarea de celebrar su reencuentro con el denominado ‘conejo malo’, reiterando que cualquier tipo de diferencia que existió entre ambos ha quedado en el pasado.

“El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma. No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo”, reflexionó el famoso en su dedicatoria.

Asimismo, externó su orgullo por todos los éxitos que Bad Bunny ha obtenido a lo largo de los últimos años, que más allá de ser logros personales, se han vuelto de gran valor para la comunidad latina a nivel mundial.

“Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio. José”, firmó su mensaje el artista multipremiado.

Si bien el propio Bad Bunny se ha mantenido con bajo perfil en redes sociales tras su aparición en el escenario junto a J Balvin, varios artistas expresaron su emoción ante el junte de ambos exponentes del género urbano, incluyendo al boricua Yandel.

Es así como la sección de comentarios bajo el post se llenó con felicitaciones de tipo: “El mundo se está curando”, “Este momento se volvió histórico”, “El momento que todos llevábamos deseando de hace rato, la mejor definición de que el ego no lleva a ninguna parte y que la unión siempre fue la mejor opción”, “Asi se separan los niños de los hombres, respeto” y “Dos leyendas”, por mencionar algunos.

