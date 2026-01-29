Bad Bunny hace historia como el primer latino nominado a los BRIT Awards

De cara a su esperada presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cantante Bad Bunny ha sumado un éxito más a su lista al ser nominado en los BRIT Awrads, convirtiéndose así en el primer latino en ser considerado en una de las categorías de la prestigiosa gala de premios.

De acuerdo con el anuncio de la Industria Fonográfica Británica, el puertorriqueño compite por llevarse el premio en la categoría de “Artista Internacional del Año”, donde también figuran artistas como: Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Rosalía, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift y Tyler, The Creator.

De llevarse el premio en la gala del próximo 28 de febrero, Bad Bunny también pasaría a la historia como el primer artista latinoamericano en recibir un galardón en la distinguida premiación.

El año pasado, en la edición 2025 de los BRIT Awards, fue la estadounidense Chappell Roan quien se alzó con el título de “Artista Internacional del Año” durante la ceremonia celebrada el 1 de marzo en Londres.

Bad Bunny calienta motores para su presentación en el Super Bowl

Con el esperado Super Bowl LX a la vuelta de la esquina, donde los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks por el codiciado trofeo Vince Lombardi, el boricua ya ha dado un adelanto sobre la fiesta que protagonizará en el escenario.

La cita para el show de medio tiempo de Bad Bunny es el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en la ciudad de Santa Clara, California.

Si bien los detalles sobre los temas que interpretará y sus artistas invitados se mantienen en secreto, Benito Antonio compartió que promete traer el ritmo latino a la casa bajo el lema “el mundo bailará”.

