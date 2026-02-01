Bad Bunny condena a ICE durante su discurso en los Grammy y recibe una ovación
Al igual que otros artistas, el puertorriqueño alzó su voz en contra de ICE y pidió el cese del "odio"
En la edición 2026 de los Premios Grammy, Bad Bunny se convirtió en el ganador en la categoría ‘Mejor álbum de música urbana’, gracias a su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ y su discurso resonó entre los presentes: El puertorriqueño inició con la frase “ICE OUT”, condenando al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y sus actuaciones en el último año.
En sus palabras también afirmó que “no son salvajes”: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos estadounidenses“.
Más adelante, el cantante añadió: “El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes”. De esta forma, también agradeció a sus fans y a todas las personas que lo han apoyado durante su carrera.
El intérprete de ‘Titi Me Preguntó’, recibió el premio de la mano de la colombiana Karol G y del comediante Marcello Hernandez, de origen cubano y dominicano, quienes iniciaron la presentanción del premio con una gran euforia representando a la cultura latina.
¿En qué categorías está nominado Bad Bunny?
El artista, que tendrá una presentación histórica en el Super Bowl este 8 de febrero, está nominado en seis categorías incluyendo las principales como ‘Álbum del año’, ‘Canción del año’ y ‘Grabación del Año’. El también conocido ‘Conejo Malo’, también se quedó con el Grammy en la categoría ‘Mejor Interpretación de Música Global’ gracias a su canción ‘EoO’.
Este año, el latino compite con grandes estrellas de la música anglo como lo son Justin Bieber, Lady Gaga y Sabrina Carpenter.
Escucha aquí el discurso de Bad Bunny:
