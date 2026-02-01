window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Bad Bunny condena a ICE durante su discurso en los Grammy y recibe una ovación

Al igual que otros artistas, el puertorriqueño alzó su voz en contra de ICE y pidió el cese del "odio"

Bad Bunny recibe el premio a mejor álbum de música urbana por “Debí Tirar Más Fotos” durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. Marcello Hernández, al centro, y Karol G observan desde la derecha.

Bad Bunny recibe el premio a mejor álbum de música urbana por “Debí Tirar Más Fotos” durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. Marcello Hernández, al centro, y Karol G observan desde la derecha. Crédito: AP

Por  Eili Córdova

En la edición 2026 de los Premios Grammy, Bad Bunny se convirtió en el ganador en la categoría ‘Mejor álbum de música urbana’, gracias a su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ y su discurso resonó entre los presentes: El puertorriqueño inició con la frase “ICE OUT”, condenando al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y sus actuaciones en el último año.

En sus palabras también afirmó que “no son salvajes”: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos estadounidenses“.

Más adelante, el cantante añadió: “El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes”. De esta forma, también agradeció a sus fans y a todas las personas que lo han apoyado durante su carrera.

El intérprete de ‘Titi Me Preguntó’, recibió el premio de la mano de la colombiana Karol G y del comediante Marcello Hernandez, de origen cubano y dominicano, quienes iniciaron la presentanción del premio con una gran euforia representando a la cultura latina.

¿En qué categorías está nominado Bad Bunny?

El artista, que tendrá una presentación histórica en el Super Bowl este 8 de febrero, está nominado en seis categorías incluyendo las principales como ‘Álbum del año’, ‘Canción del año’ y ‘Grabación del Año’. El también conocido ‘Conejo Malo’, también se quedó con el Grammy en la categoría ‘Mejor Interpretación de Música Global’ gracias a su canción ‘EoO’.

Este año, el latino compite con grandes estrellas de la música anglo como lo son Justin Bieber, Lady Gaga y Sabrina Carpenter.

Escucha aquí el discurso de Bad Bunny:

