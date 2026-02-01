Bad Bunny condena a ICE durante su discurso en los Grammy y recibe una ovación

En la edición 2026 de los Premios Grammy, Bad Bunny se convirtió en el ganador en la categoría ‘Mejor álbum de música urbana’, gracias a su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ y su discurso resonó entre los presentes: El puertorriqueño inició con la frase “ICE OUT”, condenando al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y sus actuaciones en el último año.

En sus palabras también afirmó que “no son salvajes”: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos estadounidenses“.

Más adelante, el cantante añadió: “El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes”. De esta forma, también agradeció a sus fans y a todas las personas que lo han apoyado durante su carrera.

El intérprete de ‘Titi Me Preguntó’, recibió el premio de la mano de la colombiana Karol G y del comediante Marcello Hernandez, de origen cubano y dominicano, quienes iniciaron la presentanción del premio con una gran euforia representando a la cultura latina.

¿En qué categorías está nominado Bad Bunny?

El artista, que tendrá una presentación histórica en el Super Bowl este 8 de febrero, está nominado en seis categorías incluyendo las principales como ‘Álbum del año’, ‘Canción del año’ y ‘Grabación del Año’. El también conocido ‘Conejo Malo’, también se quedó con el Grammy en la categoría ‘Mejor Interpretación de Música Global’ gracias a su canción ‘EoO’.

Este año, el latino compite con grandes estrellas de la música anglo como lo son Justin Bieber, Lady Gaga y Sabrina Carpenter.

Escucha aquí el discurso de Bad Bunny:

Bad Bunny says "ICE OUT" at the #Grammys and receives a massive standing ovation:



"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.… pic.twitter.com/IFzvguqdCR — Variety (@Variety) February 2, 2026

