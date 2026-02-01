¡Todo lo que pasa en los Grammy 2026! Sigue nuestra transmisión en vivo
La ceremonia comenzó con ‘APT’ de Rosé y Bruno Mars, canción que el mismo artista produjo y se convirtió en un éxito
¡Llegaron los Premios Grammy! Los premios más importante de la música galardonan a las estrellas más grandes del planeta. Este año, Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter compiten en la categoría ‘Álbum del Año’, mientras que la británica Olivia Dean espera conquistar el Grammy de ‘Mejor Artista Nuevo’.
A diferencia de otros años, este la Academia de la Música priorizó las presentaciones y Lady Gaga, Justin Bieber y Bruno Mars regresan a este importante escenario.
Esta edición se celebra en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, y son presentados por sexta y última vez por Trevor Noah.
¡Sigue aquí el en vivo de los Grammy 2026!
Presentaciones de nominados a ‘Mejor artista nuevo’
Este año, los nominados a ‘Mejor artista nuevo’, tuvieron la oportunidad de presentarse en el escenario de los Grammy. Después de The Marias se presentaron: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean y SOMBR.
The Marias canta ‘No One Noticed’
Con una gran ovación del público, The Marias cantó su más grande éxito ‘No One Noticed’. La banda está compuesta por María Zardoya, de raíces puertorriqueñas, mientras que el baterista y productor Josh Conway es de Los Ángeles al igual que los otros miembros: Edward James y Jesse Perlman. Se presentaron porque están nominado a ‘Mejor Artista Nuevo’
Mejor álbum de rap
Las raperas Queen Latifah y Doechii se encargaron de presentar la categoría de ‘Mejor álbum de rap’. Afirmaron sentirse felices de que haya sido el primer premio de la noche. El grammy se lo llevó: Kendrick Lamar, con su álbum ‘GNX’, y consiguió su premio número 26.
Sabrina Carpenter canta ‘Manchild’
La estrella pop Sabrina Carpenter fue de las primeras en presentarse y, por supuesto, que cantó uno de sus más grandes éxitos ‘Manchild’. Como es de costumbre, Carpenter hizo un espectáculo cargado de picardía.
¿Y dónde está Nicki Minaj?
Un momento importante al iniciar la ceremonia fue cuando el conductor de la ceremonia habló de Nicki Minaj, para después mencionar: “Nicki Minaj no está aquí, todavía está en la Casa Blanca con Donald Trump”. Esto viene después de que la rapera se haya declarado “fan número uno” del presidente.
Bruno Mars y Rosé en el escenario
Por primera vez, una solista de k-pop se sube al escenario de los Grammy y fue Rosé, esta vez, junto a Brun Mars y su importante canción ‘APT’, la cual conquistó al público rápidamente. Los dos se encargaron de abrir el espectáculo.