¡Todo lo que pasa en los Grammy 2026! Sigue nuestra transmisión en vivo

¡Llegaron los Premios Grammy! Los premios más importante de la música galardonan a las estrellas más grandes del planeta. Este año, Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter compiten en la categoría ‘Álbum del Año’, mientras que la británica Olivia Dean espera conquistar el Grammy de ‘Mejor Artista Nuevo’.

A diferencia de otros años, este la Academia de la Música priorizó las presentaciones y Lady Gaga, Justin Bieber y Bruno Mars regresan a este importante escenario.

Esta edición se celebra en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, y son presentados por sexta y última vez por Trevor Noah.

¡Sigue aquí el en vivo de los Grammy 2026!