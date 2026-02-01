¡Estos son los triunfadores! Lista completa de los Grammy 2026

La 68.ª edición de los Premios Grammy se perfila como una velada histórica y llena de estrellas, con una ceremonia principal que promete emociones fuertes en las categorías más importantes. Bajo la conducción de Trevor Noah.

La disputa por el codiciado Álbum del Año será uno de los momentos más álgidos, con un enfrentamiento entre tres gigantes de la música que también comparten el historial de haber sido cabezas de cartel del Super Bowl: Lady Gaga con Mayhem, Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos y Kendrick Lamar con GNX.

Precisamente, Kendrick Lamar encabeza la lista de nominaciones este año con nueve, consolidándose como uno de los favoritos. Sin embargo, la competencia es feroz. En la categoría de Canción del Año, los mencionados se unirán a nombres como Sabrina Carpenter, Bruno Mars y el equipo K-Pop Demon Hunters.

Megaestrellas

Más allá de las estatuillas, las narrativas personales de los artistas añaden profundidad al evento. En una entrevista con EW, Lady Gaga explicó que su álbum ‘Mayhem’, y en particular el sencillo “Abracadabra”, fue un acto de reafirmación artística. “Como mujer en la música, a menudo nos dicen que alguien nos hizo quienes somos… Pero esto es lo que soy”, declaró la artista, hablando de su proceso creativo.

Por otro lado, Bad Bunny no solo busca un Grammy, sino que continúa rompiendo barreras.

¡Mira aquí a los ganadores de la velada!

Álbum del año

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Swag — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

Mutt — Leon Thomas

Chromakopia — Tyler, the Creator

Canción del año

“Abracadabra” — Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“APT.” — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)

“DtMF” — Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Golden” (from KPop Demon Hunters) — Ejae & Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)

“Luther” — Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)

“Manchild” — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“Wildflower” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Grabación del año

“DtMF” — Bad Bunny

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Anxiety” — Doechii

“Wildflower” — Billie Eilish

“Abracadabra” — Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar with SZA

“The Subway” — Chappell Roan

“APT.” — Rosé, Bruno Mars

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor álbum vocal pop

Swag — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Something Beautiful — Miley Cyrus

Mayhem — Lady Gaga

I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Mejor interpretación pop solista

“Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young

Mejor interpretación de dúo o grupo pop

GANADORAS: “Defying Gravity” — Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden” (from KPop Demon Hunters) — Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami

“Gabriela” — Katseye

“APT.” — Rosé, Bruno Mars

“30 for 30” — SZA with Kendrick Lamar

Mejor grabación dance pop

“Bluest Flame” — Selena Gomez & Benny Blanco

GANADORA: “Abracadabra” — Lady Gaga

“Midnight Sun” — Zara Larsson

“Just Keep Watching” (from F1® The Movie) — Tate McRae

“Illegal” — PinkPantheress

Mejor grabación dance/electrónica

“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak

“Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

“Space Invader” — Kaytranada

“Voltage” — Skrillex

GANADORA: “End of Summer” — Tame Impala

Mejor álbum dance/electrónico

GANADOR: Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor grabación remezclada

GANADORA: “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

“Don’t Forget About Us” — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)

“A Dreams a Dream – Ron Trent Remix” — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)

“Galvanize” — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)

“Golden – David Guetta REM/X” — David Guetta, remixer (Huntr/x: Ejae, Audrey

Nuna, Rei Ami)

Mejor interpretación de rock

“U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers

“The Emptiness Machine” — Linkin Park

“Never Enough” — Turnstile

“Mirtazapine” — Hayley Williams

GANADOR: “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor interpretación de rap

“Outside” — Cardi B

GANADOR: “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &

Pharrell Williams

“Anxiety” — Doechii

“TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

“Darling, I” — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor interpretación de rap melódico

“Proud of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill

“Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack

GANADOR: “Luther” — Kendrick Lamar With SZA

“WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody

“Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake

Mejor álbum de rap

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

Glorious — GloRilla

God Does Like Ugly — JID

GANADOR: GNX — Kendrick Lamar

Chromakopia — Tyler, the Creator

Mejor canción de rap

“Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams & Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire)

“Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)

“TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)

GANADOR: “TV Off” —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar

Featuring Lefty Gunplay)

Mejor álbum R&B

Beloved — Givēon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

GANADOR: Mutt — Leon Thomas

Mejor interpretación de R&B

“Yukon” — Justin Bieber

“It Depends” — Chris Brown featuring Bryson Tiller

GANADORA: “Folded” — Kehlani

“Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” — Leon Thomas

“Heart of a Woman” — Summer Walker

Mejor interpretación de R&B tradicional

“Here We Are” — Durand Bernarr

“Uptown” — Lalah Hathaway

“Love You Too” — Ledisi

“Crybaby” — SZA

GANADOR: “Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas

Mejor canción R&B

GANADORA: “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

“Heart of a Woman” — David Bishop & Summer Walker, compositores (Summer Walker)

“It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown Featuring Bryson Tiller)

“Overqualified” — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)

“Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor álbum de rock

Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

GANADOR: Never Enough — Turnstile

Idols — Yungblud

La mejor grabación de audiolibros, narraciones y cuentos

Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story — Kathy Garver

Into the Uncut Grass — Trevor Noah

Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson

GANADOR: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama — Dalai Lama

You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli — Fab Morvan

La mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

A Complete Unknown – Timothée Chalamet

F1 The Album – Various Artists

Kpop Demon Hunters – Various Artists

GANADORA: Sinners – Various Artists

Wicked – Various Artists

Mejor canción escrita para medios visuales

“As Alive as You Need Me to Be” (from Tron: Ares) — Trent Reznor & Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

GANADORA: “Golden” (from KPop Demon Hunters) — Ejae & Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)

“I Lied to You” (from Sinners) — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq, compositores (Miles Caton)

“Never Too Late (from Elton John: Never Too Late)— Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)

“Pale, Pale Moon” (from Sinners) — Ludwig Göransson & Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)

“Sinners” (from Sinners) — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

Ferxxo Vol X: Sagrado — Feid

Naiki — Nicki Nicole

EUB Deluxe — Trueno

Sinfónico (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum Tropical Latino

Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

GANADOR: Raíces — Gloria Estefan

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 -Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de pop latino

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — Karol G

GANADOR: Cancionera — Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? —Alejandro Sanz

Seguir leyendo: