¡Estos son los triunfadores! Lista completa de los Grammy 2026
Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter y más se enfrentan en la categoría más importante: “Álbum del Año”
La 68.ª edición de los Premios Grammy se perfila como una velada histórica y llena de estrellas, con una ceremonia principal que promete emociones fuertes en las categorías más importantes. Bajo la conducción de Trevor Noah.
La disputa por el codiciado Álbum del Año será uno de los momentos más álgidos, con un enfrentamiento entre tres gigantes de la música que también comparten el historial de haber sido cabezas de cartel del Super Bowl: Lady Gaga con Mayhem, Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos y Kendrick Lamar con GNX.
Precisamente, Kendrick Lamar encabeza la lista de nominaciones este año con nueve, consolidándose como uno de los favoritos. Sin embargo, la competencia es feroz. En la categoría de Canción del Año, los mencionados se unirán a nombres como Sabrina Carpenter, Bruno Mars y el equipo K-Pop Demon Hunters.
Megaestrellas
Más allá de las estatuillas, las narrativas personales de los artistas añaden profundidad al evento. En una entrevista con EW, Lady Gaga explicó que su álbum ‘Mayhem’, y en particular el sencillo “Abracadabra”, fue un acto de reafirmación artística. “Como mujer en la música, a menudo nos dicen que alguien nos hizo quienes somos… Pero esto es lo que soy”, declaró la artista, hablando de su proceso creativo.
Por otro lado, Bad Bunny no solo busca un Grammy, sino que continúa rompiendo barreras.
¡Mira aquí a los ganadores de la velada!
Álbum del año
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Swag — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem — Lady Gaga
- GNX — Kendrick Lamar
- Mutt — Leon Thomas
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Canción del año
- “Abracadabra” — Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “APT.” — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- “DtMF” — Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- “Golden” (from KPop Demon Hunters) — Ejae & Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
- “Luther” — Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
- “Manchild” — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “Wildflower” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Grabación del año
- “DtMF” — Bad Bunny
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Anxiety” — Doechii
- “Wildflower” — Billie Eilish
- “Abracadabra” — Lady Gaga
- “Luther” – Kendrick Lamar with SZA
- “The Subway” — Chappell Roan
- “APT.” — Rosé, Bruno Mars
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor álbum vocal pop
- Swag — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Something Beautiful — Miley Cyrus
- Mayhem — Lady Gaga
- I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2) — Teddy Swims
Mejor interpretación pop solista
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Mejor interpretación de dúo o grupo pop
- GANADORAS: “Defying Gravity” — Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden” (from KPop Demon Hunters) — Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” — Katseye
- “APT.” — Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” — SZA with Kendrick Lamar
Mejor grabación dance pop
- “Bluest Flame” — Selena Gomez & Benny Blanco
- GANADORA: “Abracadabra” — Lady Gaga
- “Midnight Sun” — Zara Larsson
- “Just Keep Watching” (from F1® The Movie) — Tate McRae
- “Illegal” — PinkPantheress
Mejor grabación dance/electrónica
- “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
- “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- “Space Invader” — Kaytranada
- “Voltage” — Skrillex
- GANADORA: “End of Summer” — Tame Impala
Mejor álbum dance/electrónico
- GANADOR: Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor grabación remezclada
- GANADORA: “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- “Don’t Forget About Us” — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)
- “A Dreams a Dream – Ron Trent Remix” — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
- “Galvanize” — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
- “Golden – David Guetta REM/X” — David Guetta, remixer (Huntr/x: Ejae, Audrey
Nuna, Rei Ami)
Mejor interpretación de rock
- “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Mirtazapine” — Hayley Williams
- GANADOR: “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor interpretación de rap
- “Outside” — Cardi B
- GANADOR: “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &
Pharrell Williams
- “Anxiety” — Doechii
- “TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
- “Darling, I” — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown
Mejor interpretación de rap melódico
- “Proud of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill
- “Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
- GANADOR: “Luther” — Kendrick Lamar With SZA
- “WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
- “Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious — GloRilla
- God Does Like Ugly — JID
- GANADOR: GNX — Kendrick Lamar
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Mejor canción de rap
- “Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams & Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire)
- “Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)
- “TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
- GANADOR: “TV Off” —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar
Featuring Lefty Gunplay)
Mejor álbum R&B
- Beloved — Givēon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- GANADOR: Mutt — Leon Thomas
Mejor interpretación de R&B
- “Yukon” — Justin Bieber
- “It Depends” — Chris Brown featuring Bryson Tiller
- GANADORA: “Folded” — Kehlani
- “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” — Leon Thomas
- “Heart of a Woman” — Summer Walker
Mejor interpretación de R&B tradicional
- “Here We Are” — Durand Bernarr
- “Uptown” — Lalah Hathaway
- “Love You Too” — Ledisi
- “Crybaby” — SZA
- GANADOR: “Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas
Mejor canción R&B
- GANADORA: “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- “Heart of a Woman” — David Bishop & Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- “It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown Featuring Bryson Tiller)
- “Overqualified” — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- “Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor álbum de rock
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- GANADOR: Never Enough — Turnstile
- Idols — Yungblud
La mejor grabación de audiolibros, narraciones y cuentos
- Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story — Kathy Garver
- Into the Uncut Grass — Trevor Noah
- Lovely One: A Memoir — Ketanji Brown Jackson
- GANADOR: Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama — Dalai Lama
- You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli — Fab Morvan
La mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales
- A Complete Unknown – Timothée Chalamet
- F1 The Album – Various Artists
- Kpop Demon Hunters – Various Artists
- GANADORA: Sinners – Various Artists
- Wicked – Various Artists
Mejor canción escrita para medios visuales
- “As Alive as You Need Me to Be” (from Tron: Ares) — Trent Reznor & Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- GANADORA: “Golden” (from KPop Demon Hunters) — Ejae & Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
- “I Lied to You” (from Sinners) — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq, compositores (Miles Caton)
- “Never Too Late (from Elton John: Never Too Late)— Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)
- “Pale, Pale Moon” (from Sinners) — Ludwig Göransson & Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)
- “Sinners” (from Sinners) — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)
Mejor Álbum de Música Urbana
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- Ferxxo Vol X: Sagrado — Feid
- Naiki — Nicki Nicole
- EUB Deluxe — Trueno
- Sinfónico (En Vivo) — Yandel
Mejor Álbum Tropical Latino
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- GANADOR: Raíces — Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 -Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- GANADOR: Cancionera — Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? —Alejandro Sanz
