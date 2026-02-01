De Cher a Santana: Los artista homenajeados en al Mérito Especial de los Grammy

El brillo de las estrellas de la música iluminó este sábado la gala de los Premios al Mérito Especial de los Grammy. En un evento que precede a la gran noche de la industria, la Academia de la Grabación rindió tributo a figuras cuya influencia trasciende generaciones, destacando nombres como Carlos Santana, Cher y la inolvidable Whitney Houston.

El guitarrista mexicano Carlos Santana fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Reconocido por su capacidad única para fusionar el blues con los ritmos latinos, el líder de la banda Santana recibió este galardón a la trayectoria como un testimonio de su legado sonoro, que incluye clásicos inmortales como “Oye Como Va“ y “Black Magic Woman“.

Por su parte, Cher, apodada “la Diosa del Pop”, fue celebrada por sus seis décadas de dominio en la cultura pop. Con éxitos que van desde la era del folk hasta el fenómeno global de “Believe“, su capacidad de reinvención fue el eje central de su homenaje.

La gala también tuvo momentos de profunda nostalgia con los reconocimientos póstumos. Whitney Houston, una de las voces más prodigiosas de todos los tiempos, fue honrada por su impacto duradero en el pop y el R&B.

Asimismo, se destacó la labor de Fela Kuti, pionero del afrobeat, y de Paul Simon, quien se suma a la selecta lista de artistas premiados tanto en solitario como por su trabajo en grupo.

La lista de homenajeados se completó con la “Reina del Funk”, Chaka Khan, y galardones del Consejo Directivo para figuras como el letrista Bernie Taupin y el músico Eddie Palmieri.

Con esta antesala, la industria musical calienta motores para la gala principal de los Grammy en el Crypto.com Arena este domingo, reafirmando que el talento y la innovación son los pilares que mantienen viva la magia de la grabación.

