Grammy 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Comenzó el desfile de estilo y glamour con la alfombra roja de la edición 68 de los premios Grammy, que se celebra este domino en la Crypto.com Arena, en Los Ángeles.

Este domingo, cantantes de la talla de Bad Bunny, Lady Gaga Billie Eilish, Sabrina Carpenter o Justin Bieber asistirán a la edición 68 de los premios que otorga laAcademia de la Grabación en la Crypto.com Arena, en Los Ángeles.

Las primeras estrellas comenzaron a desfilar por la alfombra roja de los Grammy, cuya conducción estará a cargo por sexta y última vez del comediante Trevor Noah.

Este año, las nominaciones a los premios de la Academia de la Grabación las lidera el rapero Kendrick Lamar, con nueve postulaciones.

Al rapero estadounidense le siguen Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, todos con siete nominaciones.

Bad Bunny promete hacer historia en esta edición de los Grammy. El reguetonero puertorriqueño buscará alzarse con seis gramófonos dorados, entre los que destacan los de Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

A continuación, los mejores looks de la alfombra roja de los Grammy:

Lola Young

Sharon Osbourne

Yungblud

Gloria Estefan

Sia Arnuri

