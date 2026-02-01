Las celebridades que se manifestaron contra el ICE en los Grammy

La 68ª edición de los Premios Grammy no solo fue una celebración a la música, sino también un escenario de protesta. En medio de un clima de tensión política, diversas celebridades aprovecharon la alfombra roja y el escenario para manifestarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bajo el lema “ICE OUT”, figuras como Kehlani, Jason Isbell, Margo Price y Rhiannon Giddens lucieron prendedores y prendas de protesta. El movimiento, impulsado por organizaciones como Maremoto, busca visibilizar el rechazo a la presencia de agentes federales en las comunidades tras incidentes violentos, como la muerte del enfermero Alex Pretti.

Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, acapararon miradas al llegar juntos portando un pin blanco con letras negras que decía “ICE OUT”.

La cantante Kehlani fue una de las voces más contundentes de la noche. Al recibir el premio a Mejor Interpretación de R&B, utilizó su discurso para lanzar duras críticas directas contra el ICE.

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, también usó su discurso de agradecimiento al recibir el premios de Mejor Álbum de Música Urbana para lanzar un mensaje contra el ICE.

“ICE fuera”, comenzó el cantante su discurso. “No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, agregó.

Por su parte, Justin Vernon, de Bon Iver, portó un silbato en honor a los civiles que documentan las acciones federales en las calles de Minneapolis. “La música existe para unir, pero el verdadero trabajo lo hacen quienes están en el terreno exigiendo justicia”, afirmó a la prensa.

Incluso antes de la gala, artistas como Becky G marcaron tendencia con mensajes explícitos en su manicura durante los eventos previos.

La activista Jess Morales Rocketto señaló que, aunque los artistas enfrentan presiones corporativas y riesgos personales —especialmente los latinos de estatus mixto—, la industria musical ha demostrado ser “menos adversa al riesgo” que Hollywood, abrazando una postura rebelde y solidaria.

La protesta en los Grammy se suma al clamor visto días atrás en el Festival de Sundance, consolidando un frente cultural que exige el cese de la violencia migratoria y el retiro de las agencias federales de las ciudades estadounidenses.

