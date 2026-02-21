Karol G quedó absuelta de demanda por supuesto plagio

En un giro inesperado para la industria musical, Karol G quedó oficialmente absuelta de las acusaciones de plagio que pesaban sobre ella por su tema “Gatúbela”.

Los productores Jack Hernández (conocido como Ocean Vibes) y Dick Alfredo Caballero Rodríguez (Alfr3d Beats), quienes habían iniciado una batalla legal en una corte de Miami, decidieron retirar voluntariamente la demanda y emitir una disculpa pública hacia la artista y su equipo.

La controversia giraba en torno a la canción “Gatúbela”, lanzada en 2022 e incluida en el exitoso álbum Mañana será bonito.

Los demandantes alegaban que el tema copiaba elementos clave de su composición titulada “Punto G”. Sin embargo, el proceso legal dio un vuelco definitivo cuando la defensa de la “Bichota” presentó pruebas cronológicas irrefutables.

Según los documentos judiciales, se demostró que el productor de Karol G, DJ Maff, había creado y grabado el ritmo de “Gatúbela” dos semanas antes de que la canción de los demandantes fuera siquiera publicada.

Ante la contundencia de la evidencia, los productores no solo desistieron del proceso, sino que reconocieron su error.

“Nos equivocamos. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a Karol G y DJ Maff por nuestras afirmaciones erróneas”, expresaron en un comunicado que será difundido en sus redes sociales.

Este desenlace no solo limpia el nombre de la cantante paisa, sino que consolida la integridad de su proceso creativo en un momento cumbre de su carrera. El cierre del caso en la Florida pone fin a meses de especulaciones, permitiendo que la artista continúe batiendo récords sin sombras legales sobre su legado musical.

