Karol G vivió un emotivo momento junto a Alicia Keys

En un mundo donde los sueños parecen inalcanzables, la estrella colombiana Karol G volvió a demostrar que la perseverancia rinde frutos. La “Bichota” vivió recientemente uno de los momentos más conmovedores de su carrera al compartir un dueto íntimo con su ídolo de la adolescencia, la galardonada artista estadounidense Alicia Keys.

El encuentro tuvo lugar durante la segunda gala benéfica de la Fundación Con Cora, celebrada el pasado 20 de marzo en el Vizcaya Museum and Gardens de Miami. Sin embargo, no fue hasta esta semana que ambas artistas compartieron un video conjunto en Instagram que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes, se les ve tras bambalinas interpretando a capela el éxito de 2009, “Try Sleeping with a Broken Heart“.

Para la artista colombiana, este momento cerró un ciclo de 16 años. La cantante recordó con nostalgia un video de 2010, publicado en su canal de YouTube cuando apenas tenía 19 años, donde aparecía cantando apasionadamente ese mismo tema desde su habitación en Medellín.

“Me he preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y hoy, después de tanto, ¡se han hecho realidad!”, expresó emocionada la intérprete de “Tusa”.

Por su parte, Alicia Keys no escatimó en elogios para la colombiana, llamándola “hermana” y destacando la conexión especial que sintieron al cantar juntas.

“Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, ¡fue tan dulce! Su historia es simplemente conmovedora”, escribió Keys en sus redes sociales.

Este encuentro no solo celebra el éxito musical de Karol G, sino también su labor filantrópica. La gala, que contó con invitados de lujo como Marc Anthony y Ciara, recaudó fondos para la Fundación Con Cora, consolidando a la artista no solo como un ícono global, sino como una mujer comprometida con las causas sociales que nunca olvida sus raíces.

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