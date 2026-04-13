Karol G transformó su actuación en Coachella en una celebración de la resistencia latina

En su primer día en Coachella, Karol G ofreció un espectáculo de alto impacto en el que celebró sus raíces latinas. La colombiana se convirtió en la primera artista latina en encabezar el cartel del popular festival y, sin duda, superó todas las expectativas.

“Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia, y hoy soy la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella”, declaró la superestrella ante el público en Indio, California.

Casi al cierre de su emblemático show, declaró:

“Estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero al mismo tiempo, siento que es tarde. Antes que yo hubo tantas artistas latinas legendarias que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”. Karol G – Cantante

Con un ligero retraso, pasadas las 10:30 p. m. (PT). La colombiana inició su actuación con un vídeo introductorio de estilo rupestre que narraba la historia de una mujer salvaje que pierde su voz al intentar asimilarse al mundo, para luego recuperar su libertad y convertirse en una diosa. Acto seguido, irrumpió en el escenario con “Latina Foreva” y “Un Gatito Me Llamó”.

Antes de su show en el festival, Karol G había manifestado su deseo de convertir su primer día en Coachella en una noche que quedara en la historia de la música latina y, cuando llegó al escenario, lo volvió a decir:

“Esta noche no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente. Esto se trata de mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Los apoyamos. Estoy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros: unidad, resiliencia, un espíritu fuerte. No hacemos esto para excluir a nadie, lo hacemos para que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestra música. Por favor, no tengan miedo, siéntanse orgullosos. ¡Levanten su bandera!”

Karol G durante su primer fin de semana en Coachella. El festival se lleva a cabo en Indio, California. Crédito: Amy Harris/Invision/AP.

La puesta en escena

El show de Karol G se inclinó por la magnitud y la ambición. Con una impresionante escenografía que evocaba una antigua casa de adobe, la artista estuvo flanqueada por más de una docena de bailarines.

Los momentos más memorables incluyeron un baile sobre una guacamaya gigante y una escena onírica simulando un lago, donde sus bailarines la rociaban con agua. La noche fue una celebración constante de las mujeres, desde sus bailarinas hasta un grupo de mariachis femenino y las invitadas especiales que subieron al escenario.

La presentación de Karol G en Coachella destacó por la puesta en escena.

Crédito: Amy Harris/Invision/AP.

Invitados sorpresa

La actuación contó con múltiples participaciones estelares. La primera en aparecer fue Mariah Angeliq para interpretar “El Makinon”. Más tarde, Becky G se unió a Karol G para cantar su éxito multiplatino “Mamii”. Tampoco faltó la energía del reguetón con Wisin, y un momento más etéreo al estrenar una nueva canción junto a la banda Cigarettes After Sex y el vocalista Greg Gonzalez.

Karol G cerró su histórico set con “Provenza”, haciendo bailar al público mientras los fuegos artificiales estallaban a sus espaldas, y ella junto a su equipo hacían la reverencia final.

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