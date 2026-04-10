Karol G en Coachella: horario, dónde ver y cómo seguir su show en vivo

La cuenta regresiva para la presentación de la colombiana Karol G en el Coachella 2026 se encuentra en su punto más intenso, con millones de fans alrededor del mundo pendientes de lo que promete ser un show inolvidable, además de histórico. Y es que la intérprete de “TUSA” se coronará como la primera latina en encabezar el festival realizado en Indio, California.

Junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber, la estrella de la música latina será la encargada de amenizar los fines de semana de las próximas dos semanas (10, 11,12 y 17,18 y 19 de abril, respectivamente).

Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de artistas invitados al setlist de Karol G, pero medios como Remezcla, han reportado sobre el posible junte de Thalía y Kali Uchis. Por su parte, la también compositora adelantó durante la gala de los Premios Grammy 2026 que lleva meses preparando un espectáculo pensado para ofrecer “la mejor noche de sus vidas”.

Conoce todos los detalles de la presentación de Karol G aquí:

¿En dónde ver la transmisión en vivo del show de Karol G?

Se tiene programado que Karol G suba al escenario principal de Coachella a las 9:55 p.m. (PT), 10:55 p.m. (MT), 11:55 p.m. (CT) y 12:55 a.m. (ET). La famosa repetirá presentación el domingo 19 de abril en los mismos horarios.

Tal y como en ediciones pasadas, cada presentación podrá verse gratis en el canal oficial de Coachella en YouTube, con varias transmisiones en vivo.

En el caso de la denominada “Bichota”, deberás seleccionar el enlace destinado para el “Coachella Stage”, el emblemático sitio en el que los headliners se dan cita para su espectáculo. Para evitar contratiempos con la transmisión, se recomienda conectarse unos minutos antes del inicio del show.

Aunado a este canal, se anunció que los fanáticos de todas partes del mundo también podrán sintonizar el festival desde la página web oficial de la cantante.

“No importa dónde estés… esto lo vivimos juntos 🌎🔥 Conéctate al Tropicoachella Fan Hub y sé parte del momento en tiempo real. Participa, vota en polls y siente cada momento junto a la comunidad”, se detalló desde sus plataformas digitales.

El vínculo entre Karol G y Coachella

Si bien esta se trata de la primera presentación de Karol G como headliner dentro del reconocido festival, su paso por este escenario no es nuevo. Recordemos que en 2022 hizo su debut en esta fiesta de la música, rindiendo tributo a figuras latinas icónicas como Selena Quintanilla, Celia Cruz, Ricky Martin y Shakira.

Una de las sorpresas de la noche fue la participación especial de J Balvin, vistiendo los colores de la bandera de Colombia. Con dicho show, la joven sentó las bases para que en 2026 se convirtiera en la primera artista latina en encabezar el festival.

Este 2026, Karol G se presentará en Coachella tras el éxito de “Tropicoqueta”, álbum que lanzó el 20 de junio del 2025 y que desde entonces ha sido un éxito con temas como “Papasito”, “Latina foreva” y “Coleccionando heridas”, por mencionar algunas.

Karol G impulsará emprendimientos latinos durante su show en Coachella

Según lo revelado por la estrella del género urbano, su participación también servirá como un espacio para los emprendimientos de decenas de latinos tengan difusión.

En un post realizado desde su cuenta de Instagram, Karol G invitó al público asistente a formar parte de esta iniciativa: “Una celebración que reúne a artesanos y small business latinoamericanos con piezas únicas diseñadas para elevar tu outfit antes de un show histórico. Disfruta de experiencias, comida y prendas única que celebran nuestras raíces”, destacó.

Asimismo, hizo hincapié en que el objetivo es “celebrar los colores de las banderas de nuestros países, el inconfundible estilo tropicoqueta y la energía del reggaetón old-school”.

¿Qué otros artistas se presentan en Coachella el 12 y 19 de abril?

Previo a la presentación de la artista ganadora del Grammy, se contará con las presentaciones de estrellas como Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Laufey, Major Lazer e Iggy Pop, entre otros.

De acuerdo con el comité, el desglose de actividades se presenta de la siguiente manera:

BIGBANG – 10:30 p.m. PT en el escenario Outdoor Theatre

– 10:30 p.m. PT en el escenario Outdoor Theatre Laufey – 8:40 p.m. PT en el escenario Outdoor Theatre

– 8:40 p.m. PT en el escenario Outdoor Theatre Young Thug – 19:50 h PT en el escenario principal de Coachella

– 19:50 h PT en el escenario principal de Coachella Major Lazer – 18.10 h PT en el escenario principal de Coachella

– 18.10 h PT en el escenario principal de Coachella FKA Twigs – 20.45 h PT en el escenario Mojave

– 20.45 h PT en el escenario Mojave Wet Leg – 16.45 h PT en el escenario principal de Coachella

– 16.45 h PT en el escenario principal de Coachella Little Simz – 16.25 h PT en el escenario Mojave

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