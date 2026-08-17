Chuck Schumer condena el memorando de entendimiento de Trump con Irán, como un fracaso de la política exterior

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, arremetió este lunes contra el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán y lo calificó como uno de los mayores fracasos de la política exterior estadounidense bajo la administración del presidente Donald Trump. El senador por Nueva York cuestionó los resultados del acuerdo y sostuvo que no produjo avances concretos hacia los objetivos que la Casa Blanca había planteado para detener las hostilidades y abordar las preocupaciones de Washington sobre el programa nuclear iraní.

“El memorándum de malentendidos de Trump con Irán ha sido un fracaso absoluto y un completo fiasco”, escribió Schumer en su cuenta oficial de X.

El legislador también vinculó el conflicto con el impacto económico que enfrentan los consumidores en Estados Unidos, particularmente por el incremento en los precios de la gasolina, que, según afirmó, han superado los $4 por galón en distintos puntos del país. Schumer acusó a Trump de haberle fallado tanto a las tropas estadounidenses como a la nación y pidió regresar a las negociaciones diplomáticas para tratar de poner fin al enfrentamiento.

Trump’s memorandum of misunderstanding with Iran has been an utter failure and complete flop that has delivered no progress towards his stated goals ? but has hammered Americans with gas skyrocketing above $4 per gallon.



It is one of the greatest foreign policy fiascos in? — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 17, 2026

Expira el plazo mientras aumentan las tensiones en Medio Oriente

Las declaraciones de Schumer se produjeron el mismo día en que expiró el plazo de 60 días establecido el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán con la intención de avanzar hacia el fin de las hostilidades. Sin embargo, la expiración tuvo principalmente un carácter simbólico, debido a que tanto Estados Unidos como Irán habían considerado sin efecto el entendimiento semanas atrás.

Desde entonces, los enfrentamientos militares se reanudaron y las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz volvieron a representar una amenaza para el suministro y los precios internacionales del petróleo.

Trump afirmó este lunes que Irán no está dispuesto a aceptar las condiciones que su gobierno busca para limitar el desarrollo de su programa nuclear. El mandatario también elevó el tono de sus declaraciones al advertir sobre posibles acciones militares contra Omán si el país interfiere en las conversaciones entre Washington y Teherán relacionadas con el estrecho de Ormuz.

La disputa llega mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, se aproxima a los seis meses.

Para Schumer, la salida pasa por una nueva estrategia diplomática. “Donald Trump le ha fallado a nuestras tropas y a nuestra nación”, afirmó, al insistir en que Estados Unidos debe poner fin al conflicto y comenzar a atender las consecuencias que ha dejado la confrontación.

Sigue leyendo: