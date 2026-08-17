Marjorie Taylor Greene advierte sobre un posible uso nuclear de EE.UU. contra Irán y exige frenar la guerra

La excongresista republicana Marjorie Taylor Greene aseguró este lunes que funcionarios de la administración del presidente han discutido la posibilidad de utilizar armas nucleares contra Irán, una afirmación que fue rechazada por la Casa Blanca mientras aumenta la tensión en torno al conflicto.

Greene, quien durante años fue una de las aliadas más visibles de Trump dentro del movimiento MAGA, publicó en X que la opción nuclear habría sido abordada durante reuniones estratégicas sobre la guerra. “Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, han leído bien. Es real. No estoy especulando. Es algo que sé”, escribió.

La exrepresentante de Georgia abandonó su escaño en enero, después de una ruptura pública con Trump derivada de desacuerdos sobre asuntos como la política exterior, la atención médica y los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

They are discussing using nuclear weapons on Iran in strategy meetings.



Yes you read that correctly. It’s real. I’m not speculating, I know.



And it’s pure evil.



The last time a nuclear weapon was used was August 6th and 9th of 1945 on two cities in Japan, Hiroshima and? — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene?? (@FmrRepMTG) August 16, 2026

Greene advierte sobre las consecuencias de una escalada nuclear

En su mensaje, Greene recordó que Estados Unidos utilizó armas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, los únicos ataques nucleares empleados en una guerra. Las explosiones y sus consecuencias provocaron la muerte de cientos de miles de personas, incluidas víctimas posteriores de la radiación.

Greene sostuvo además que Trump tomó la decisión de iniciar las operaciones contra Irán basándose en afirmaciones israelíes que, según ella, contradecían evaluaciones de inteligencia estadounidenses sobre el avance del programa nuclear iraní. “Y ahora es nuestro Gobierno el que está considerando reducir el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán”, afirmó.

La excongresista también cuestionó las declaraciones de Trump en las que el mandatario ha afirmado repetidamente que Estados Unidos ganó el conflicto y mantiene el control del estrecho de Ormuz.

Greene advirtió que un eventual ataque nuclear podría provocar una reacción internacional de enormes proporciones y generar consecuencias económicas y humanitarias durante generaciones. “Trump prometió no más guerras en el extranjero, pero podría ser quien provoque un holocausto nuclear”, escribió.

Iran cannot have a nuclear weapon.



Fine. No argument.



But I demand America not use nuclear weapons.



The President and his Secretary of “war” must address this issue and promise the American people they won’t do it.



Never again.



Remember? — Marjorie Taylor Greene ?? (@mtgreenee) August 17, 2026

Casa Blanca rechaza las acusaciones de la excongresista

La administración Trump rechazó las declaraciones de Greene. El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, aseguró que la exlegisladora no conoce los planes internos del presidente y calificó sus afirmaciones como desinformación. “Marjorie ‘la desertora’ Greene no tiene idea de lo que habla”, declaró Ingle a USA TODAY, al cuestionar que Greene pretenda conocer las deliberaciones de la administración.

Trump, por su parte, escribió en Truth Social que el objetivo de su gobierno continúa siendo impedir que Irán obtenga un arma nuclear, aunque ha negado que tenga previsto utilizar armas nucleares contra ese país. La postura de Greene refleja una creciente división entre algunos sectores conservadores y la Casa Blanca sobre la guerra. La excongresista se ha pronunciado en contra de las operaciones militares junto con figuras como el representante Thomas Massie y el comentarista Tucker Carlson.

Otros republicanos también han expresado preocupación por el conflicto, especialmente por sus posibles efectos sobre los precios de la gasolina y la economía estadounidense. Greene concluyó su mensaje con una petición directa al gobierno: “No usen armas nucleares y detengan esta guerra ahora”.

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