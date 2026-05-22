Marjorie Taylor Greene advierte que Donald Trump usaría a Irán como excusa para cancelar las elecciones

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, vislumbra que el presidente Donald Trump podrían emplear como pretexto la guerra en contra de Irán para cancelar las próximas elecciones para definir quién gobernará desde la Casa Blanca a partir de 2028.

La controversial mujer que decidió renunciar a su escaño hace unos meses al sentir la presión del magnate neoyorquino por exigir la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y debido a las críticas lanzadas en contra de Mike Johnson líder de la Cámara de Representantes, concedió una entrevista al locutor y comentarista Alex Jones y en ella reconoció temer que las próximas elecciones sean postergadas por Trump.

La excongresista fundamenta su preocupación a partir de un dialogo sostenido el año pasado entre el magnate neoyorquino y Volodymyr Zelensky, expresidente de Ucrania.

“Entonces, ¿dice usted que durante la guerra no se pueden celebrar elecciones? Dentro de tres años y medio, ¿quiere decir que, si entramos en guerra con alguien, no habrá más elecciones? ¡Qué bien!”, expresó Trump viendo directo a los ojos de Zelensky.

Marjorie Taylor Greene pasó de apoyar a MAGA a convertirse en detractora de Donald Trump. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Al respecto, Taylor Greene indicó que las palabras de Trump deberían ser tomadas en cuenta con bastante seriedad.

“Conociendo al presidente Trump, lo vi y pensé… no sé si está bromeando. Me parece increíblemente peligroso y nadie debería aceptarlo jamás”, señaló ante la posibilidad de posponer un proceso electoral bajo el argumento de estar participando en un conflicto bélico.

Acto seguido, la exrepresentante indicó que, bajo ninguna circunstancia, se debe permitirle a un presidente prolongar su mandato más de dos periodos.

“No puede haber un tercer mandato, no. Eso va en contra de nuestras leyes, va en contra de la Constitución, no existe un tercer mandato. Y si este país está en guerra nuestras elecciones no deberían cancelarse”, puntualizó.

Los detractores del conservador de 79 años coinciden en verlo tratando de encontrar algún recurso para evitar su salida de la Casa Blanca en 2028 o bien prolongando su administración a través de sus incondicionales James David Vance o Marco Rubio.

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