“Estamos hartos del Partido Republicano”, afirma Marjorie Taylor Greene, ex aliada de Donald Trump

Marjorie Taylor Greene, excongresista por Georgia y quien fue aliada de Donald Trump durante su campaña en busca de retornar a la Casa Blanca para después terminar arrepentida de ello, despotricó en contra del partido que le abrió la puerta de la Cámara de Representantes.

A través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la conservadora de 52 años admitió sentirse enfadada al ver el camino que Trump le ha trazado al partido conservador.

“Somos MUCHOS los que estamos absolutamente hartos y no apoyaremos a un partido que traiciona a sus votantes y a su país.

Eso no significa que nos estemos convirtiendo en demócratas. Pero estamos HARTOS del Partido Republicano, que siempre deja a Estados Unidos en último lugar”, escribió.

En una entrevista concedida anteriormente al sitio web Politico, Taylor Greene descartó temporalmente optar por la posibilidad de traicionar a sus convicciones políticas dando un salto hacia el lado demócrata.

“Definitivamente me inclino más por definirme como independiente… Todavía no he cambiado. Pero probablemente lo pensaré detenidamente”, expresó.

Donald Trump sostiene que Marjorie Taylor Greene se molestó con él cuando se negó a respaldarla para lanzarse en busca de un escaño en el Senado. (Crédito: John Bazemore / AP)

Después de que Trump ventiló que la exrepresentante estaba furiosa con él por negarse a respaldarla para buscar un escaño en el Senado, la georgiana no ha parado de criticarlo al grado de atribuirle haber sumido a la nación en una profunda crisis gracias a la declaratoria de guerra implementada en contra de Irán.

“¡¡Increíble!! Esto es exactamente lo que la guerra de Trump contra Irán, que cuesta miles de millones cada día, le está haciendo a los estadounidenses. Los seguidores de MAGA solían llamar a esto inflación de Biden y gritar a los cuatro vientos sobre esta basura.

NO ES POR LO QUE HICIMOS CAMPAÑA. NO ES POR LO QUE VOTÓ LA GENTE. LA NACIÓN ESTÁ EN DECRISIS”, escribió en otra publicación compartida en la plataforma X.

Cabe señalar que la unión proyectada por los republicanos previo a las elecciones de 2024 parece estar resquebrajándose, en gran medida debido a la remoción de algunos que formaban parte de su gabinete y, a partir de la falta de respaldo mostrada hacia otros que aspiraban a triunfar en las primarias del partido conservador.

Bajo la óptica de varios analistas políticos, la prueba de fuego para Trump y quienes aún forman parte de su círculo de confianza serán las elecciones de mitad de mandato.

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