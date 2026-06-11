Marjorie Taylor Greene le reprocha a Donald Trump haber sumido a la nación en una profunda crisis

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, señala al presidente Donald Trump como responsable directo de haber sumido a Estados Unidos en una profunda crisis derivada de su declaratoria de guerra emitida en contra de Irán.

En su más reciente informe, el Departamento de Trabajo dio a conocer que la tasa de inflación anual llegó a su nivel más alto en tres años.

Adicional a ello, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 4.2% con 0.5% en mayo, lo cual resulta preocupante para la mayoría de los estadounidenses, pues el conflicto bélico en que la nación está inmersa en Medio Oriente está lejos de solucionarse.

De hecho, el alto al fuego temporal que se había pactado fue roto por ambos bandos dejando en el aire hasta dónde podrá crecer la crisis energética producida por el cierre del estrecho de Ormus y el control ejercido por la República Islámica en esa parte del litoral compartido con Omán, lo cual impide el libre tránsito de buques cargados de crudo, fertilizantes e infinidad de productos que abastecen a los mercados de otros países.

Marjorie Taylor Greene y Donald Trump pasaron de ser íntimos aliados políticos, a tirarse con todo cada que se les presenta una oportunidad. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Frente a dicha problemática impactado de lleno en las finanzas de quienes residen en Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene estalló en contra de la política intervencionista del actual responsable de la Casa Blanca, la cual define como algo extremadamente perjudicial para el presente y futuro de millones de personas.

“¡¡Increíble!! Esto es exactamente lo que la guerra de Trump contra Irán, que cuesta miles de millones cada día, le está haciendo a los estadounidenses. Los seguidores de MAGA solían llamar a esto inflación de Biden y gritar a los cuatro vientos sobre esta basura.

“NO ES POR LO QUE HICIMOS CAMPAÑA. NO ES POR LO QUE VOTÓ LA GENTE. LA NACIÓN ESTÁ EN DECRISIS”, escribió en una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Dicha declaración surgió horas después de que Donald Trump no solo se atrevió a negar el mal momento por el cual a traviesa la economía estadounidense afectada por los incrementos de precios, sino que aseguró estar fascinado con el aumento en la inflación.

“Me encanta la inflación. Por eso el petróleo está en $85 dólares el barril. Acabábamos de alcanzar el máximo histórico en la bolsa y los mayores ahorros para la jubilación. La mejor situación económica que jamás hayamos tenido antes de la guerra con Irán”, mencionó.

Sigue leyendo:

• Marjorie Taylor Greene invita a “quitarse la venda de los ojos” y ver en qué se ha convertido Trump

• Marjorie Taylor Greene le responde a Donald Trump que es un honor haberla llamado traidora

• Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, teme que alguien intente asesinarla