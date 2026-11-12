5 signos del zodiaco por fin terminan su racha de mala suerte en noviembre 2026

Noviembre de 2026 podría marcar un antes y un después para cinco signos del zodiaco que han atravesado semanas de incertidumbre, dificultades emocionales y obstáculos para cumplir sus objetivos.

Después de una etapa en la que algunas decisiones parecían complicarse y los planes no avanzaban como esperaban, la astrología anuncia un cambio de energía que podría abrirles las puertas a nuevas oportunidades.

De acuerdo con el astrólogo Joshua Pingle, Tauro, Géminis, Virgo, Libra y Escorpio serán los signos que tendrán mayores posibilidades de dejar atrás su mala racha durante este mes.

El motivo está relacionado con el final de la retrogradación de Mercurio y Venus, dos movimientos planetarios que, desde la interpretación astrológica, han impulsado revisiones personales, dudas y cambios en las relaciones.

Al ser citado por el sitio Your Tango, explicó que el 13 de noviembre será una fecha especialmente importante, pues ambos planetas retomarán su movimiento directo.

A partir de entonces, estos cinco signos podrían experimentar mayor claridad mental, recuperar la confianza y comenzar a concretar los proyectos que habían permanecido detenidos.

1. Tauro

Tauro podría experimentar uno de los cambios más importantes durante la segunda mitad de noviembre.

La retrogradación de Venus, su planeta regente, lo habría llevado a cuestionar sus deseos, relaciones personales y decisiones sobre el futuro.

Durante las últimas semanas, algunas personas de este signo pudieron sentir que no estaban avanzando o que necesitaban cambiar aspectos importantes de sus vidas.

Sin embargo, después del 13 de noviembre, el panorama comenzará a sentirse diferente.

Según Joshua Pingle, Tauro tendrá la oportunidad de experimentar una especie de reinicio personal.

Será un buen momento para dejar de aferrarse al pasado, recuperar la seguridad en sus capacidades y comenzar a trabajar por nuevas metas.

En el amor, también podrá comprender mejor qué necesita de una relación y qué situaciones ya no está dispuesto a aceptar.

2. Géminis

Géminis ha sido uno de los signos más sensibles a los efectos de Mercurio retrógrado, debido a que este planeta es su regente.

Durante este periodo, las dudas, los cambios de planes y las dificultades de comunicación pudieron generar una sensación de desorden en su vida cotidiana.

Incluso tomar decisiones aparentemente sencillas pudo convertirse en un desafío.

La buena noticia es que noviembre traerá una oportunidad para recuperar la tranquilidad.

Después del 13 de noviembre, sus pensamientos podrían volverse más claros y será más sencillo organizar sus prioridades.

Este signo tendrá la posibilidad de pasar de la reflexión a la acción, retomar proyectos pendientes y establecer objetivos concretos para terminar el año con mayor confianza.

3. Virgo

Para Virgo, uno de los mayores desafíos recientes ha sido encontrar respuestas a situaciones que parecían no tener solución.

La influencia de Mercurio retrógrado habría complicado su capacidad para analizar algunos acontecimientos con objetividad.

Esto pudo provocar frustración, especialmente porque se trata de un signo que necesita organización y certezas para sentirse tranquilo.

No obstante, después del 13 de noviembre, Virgo podría recuperar su claridad mental y encontrar soluciones a problemas que llevaba tiempo intentando resolver.

Será una etapa favorable para reorganizar sus actividades, tomar decisiones profesionales y concentrarse en los objetivos que realmente importan.

Su capacidad de análisis volverá a convertirse en una de sus principales fortalezas.

4. Libra

Libra también sentirá un cambio importante durante noviembre, especialmente en el terreno sentimental y personal.

La retrogradación de Venus, su planeta regente, lo habría impulsado a reconsiderar sus relaciones, prioridades y expectativas.

Algunas personas pudieron experimentar inseguridad o preguntarse si estaban tomando las decisiones correctas.

Con Venus retomando su movimiento directo, Libra tendrá mayores posibilidades de recuperar la confianza y avanzar con sus planes.

Además, podría comenzar a reconocer los resultados de esfuerzos realizados durante los meses anteriores.

En el amor, será una oportunidad para fortalecer vínculos y comprender qué necesita para construir relaciones más equilibradas.

5. Escorpio

Escorpio podría protagonizar uno de los cambios más significativos del mes.

Después de atravesar una etapa emocionalmente exigente, este signo tendrá la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo.

Según Joshua Pingle, los últimos meses pudieron poner a prueba su paciencia y seguridad personal.

Sin embargo, las dificultades también le habrían permitido reconocer su fortaleza y descubrir qué aspectos de su vida necesitaban transformarse.

Después del 13 de noviembre, el panorama comenzará a mejorar gradualmente.

La perseverancia de Escorpio podría dar frutos y aparecerán motivos para recuperar el optimismo.

Será un momento para confiar nuevamente en sus capacidades, cerrar ciclos pendientes y prepararse para nuevas oportunidades en el amor, el trabajo y las finanzas.