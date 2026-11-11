Mercurio y Venus terminan al mismo tiempo su retrógrado: qué significa

El viernes 13 de noviembre de 2026 marcará un importante cambio en el panorama astrológico: Mercurio y Venus finalizarán simultáneamente sus respectivos movimientos retrógrados.

Este acontecimiento será especialmente interesante porque ambos planetas retomarán su movimiento directo en signos diferentes.

Mercurio avanzará nuevamente en Escorpio, mientras Venus hará lo mismo en Libra.

Desde la perspectiva astrológica, esta combinación invita a transformar las reflexiones de las últimas semanas en decisiones concretas.

¿Qué significa que Mercurio y Venus terminen su retrogradación al mismo tiempo?

Mercurio está relacionado tradicionalmente con la comunicación, los pensamientos, los acuerdos y las decisiones cotidianas.

Su retrogradación comenzó el 24 de octubre de 2026 y estuvo asociada con una etapa de revisión de conversaciones, planes y asuntos pendientes.

Venus, por su parte, comenzó su movimiento retrógrado el 3 de octubre.

Este planeta representa el amor, las relaciones, el dinero y los valores personales, por lo que su retrogradación se interpreta como un periodo para reconsiderar vínculos sentimentales, compromisos y prioridades económicas.

El 13 de noviembre ambos retomarán su movimiento directo, lo que en astrología simboliza el paso de la reflexión a la acción, explicó Farmer’s Almanac en un reporte astrológico.

Significado de Mercurio directo en Escorpio

Mercurio recuperará su movimiento directo en Escorpio, un signo relacionado con la honestidad, la confianza y las emociones profundas.

Este tránsito invita a dejar de lado las respuestas superficiales y abordar conversaciones que necesitan mayor claridad.

Significado de Venus directo en Libra

Venus retomará su movimiento directo en Libra, signo asociado con la cooperación, la armonía y las relaciones equilibradas.

Su influencia simbólica invita a preguntarse si los vínculos actuales ofrecen reciprocidad y si los compromisos benefician a todas las personas involucradas.

Es importante recordar que el movimiento retrógrado es un fenómeno astronómico aparente observado desde la Tierra.

Sus interpretaciones sobre las relaciones y las experiencias personales pertenecen a la tradición astrológica y no constituyen efectos científicos demostrados.

¿Cómo afectará el fin de Mercurio y Venus retrógrados a los signos?

Aries

Aries tendrá la oportunidad de revisar sus relaciones y compromisos económicos.

Venus directo favorecerá simbólicamente el equilibrio en pareja, mientras Mercurio ayudará a reconsiderar asuntos relacionados con las finanzas compartidas y la confianza.

Será importante aprender a distribuir responsabilidades y pedir ayuda cuando sea necesario.

Tauro

Para Tauro, Venus directo influirá en los hábitos y las rutinas, mientras Mercurio recuperará su movimiento en el sector de las relaciones.

El momento será favorable para identificar pequeños desequilibrios en la convivencia y prestar atención a los detalles cotidianos que fortalecen una pareja.

Géminis

Mercurio, su planeta regente, retomará su movimiento directo en el ámbito laboral y las responsabilidades diarias.

Venus hará lo mismo en el sector del romance y la creatividad. Será una oportunidad para recuperar pasatiempos, proyectos personales y actividades que habían quedado relegados por las obligaciones.

Cáncer

Cáncer podrá concentrarse en su felicidad personal y familiar.

Mercurio directo favorecerá simbólicamente la expresión creativa y romántica, mientras Venus pondrá atención en el hogar.

Recuperar una tradición familiar o dedicar tiempo a las personas queridas puede marcar una diferencia.

Leo

Leo tendrá la oportunidad de resolver conversaciones pendientes con personas cercanas.

Mercurio directo en el sector familiar y Venus en el área de la comunicación representan una invitación a expresar sus pensamientos con claridad, evitando discusiones innecesarias.

Virgo

Virgo podrá reorganizar sus finanzas y revisar decisiones económicas.

Mercurio, su planeta regente, retomará su movimiento directo en la comunicación, mientras Venus avanzará en el sector del dinero y los valores personales.

Será conveniente analizar presupuestos, compras y acuerdos.

Libra

Este será un acontecimiento especialmente importante para Libra, porque Venus, su planeta regente, retomará su movimiento directo en su propio signo.

Mercurio también avanzará en el área de los recursos personales. Después de semanas de reflexión, será momento de priorizar sus necesidades y reconsiderar cuánto tiempo y energía dedica a los demás.

Escorpio

Mercurio directo en Escorpio pondrá el foco en la identidad, la comunicación y la expresión personal. Venus avanzará en el sector de la privacidad y la introspección.

Este signo podrá encontrar mayor claridad sobre qué aspectos de su vida desea compartir y cuáles prefiere mantener en privado.

Sagitario

Sagitario tendrá que revisar sus relaciones sociales y amistades. Mercurio directo favorecerá la reflexión interna, mientras Venus impulsará simbólicamente las conexiones con comunidades y proyectos colectivos.

Será importante dedicar energía a las personas y actividades que realmente le interesan.

Capricornio

Capricornio podrá reconsiderar sus objetivos profesionales y personales.

Mercurio directo favorecerá las amistades y los planes a largo plazo, mientras Venus pondrá el foco en la carrera y la reputación.

La pregunta será si sus ambiciones actuales todavía coinciden con la vida que desea construir.

Acuario

Acuario tendrá la oportunidad de revisar sus planes profesionales y ampliar sus perspectivas.

Mercurio directo influirá en el ámbito laboral, mientras Venus favorecerá simbólicamente el aprendizaje, los viajes y las nuevas experiencias.

Podría ser un buen momento para investigar nuevas oportunidades.

Piscis

Piscis deberá encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y sus responsabilidades.

Mercurio directo favorecerá el aprendizaje y las nuevas experiencias, mientras Venus pondrá atención en la intimidad, la confianza y los recursos compartidos.

Antes de comprometerse con una nueva posibilidad, será importante conocer sus implicaciones emocionales y económicas.