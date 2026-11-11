Qué signos del zodiaco presentan más posibilidades de encontrar el amor en 2027

El 2027 podría convertirse en un año especialmente favorable para encontrar el amor, iniciar una relación sentimental o fortalecer un vínculo de pareja, según la astrología.

De acuerdo con un estudio astrológico realizado por California Psychics, cinco signos del zodiaco tendrán mayores posibilidades de vivir experiencias románticas durante los próximos 12 meses gracias a los movimientos de Venus, Júpiter y Marte.

Acuario encabeza el ranking como el signo más afortunado en el terreno sentimental, con una puntuación perfecta de 100 sobre 100.

Sin embargo, Aries, Tauro, Capricornio y Piscis también aparecen entre los grandes protagonistas del amor en 2027.

¿Y cómo se realizó la puntuación y se llegó a esta conclusión?

La clasificación tomó en cuenta los tránsitos planetarios que en 2027 pasarán por las casas astrológicas relacionadas con el romance, las relaciones de pareja y la intimidad.

Esto permite identificar cuáles serán los periodos más interesantes para conocer a alguien especial, iniciar una historia de amor o descubrir nuevas posibilidades sentimentales.

El estudio analizó las posiciones diarias de Venus, Júpiter y Marte durante los 365 días de 2027 utilizando tablas y datos de la plataforma Astrodienst.

La investigación prestó especial atención a las casas 5, 7 y 8 de cada signo zodiacal.

En astrología, la quinta casa está relacionada con el romance, la atracción y las aventuras sentimentales; la séptima representa las relaciones y los compromisos, mientras que la octava se vincula con la intimidad y los vínculos emocionales profundos.

Venus y Júpiter recibieron mayor importancia en la clasificación por su asociación simbólica con la atracción, el amor y las oportunidades.

Marte, por su parte, representa la pasión, el deseo y la iniciativa para conquistar.

De esta manera, se determinó que estos signos del zodiaco serán los más afortunados en el amor en 2027.

1. Acuario

Acuario ocupa el primer puesto del ranking con una puntuación de 100 sobre 100.

De acuerdo con el análisis, Júpiter permanecerá durante los 365 días de 2027 en sus casas relacionadas con las relaciones y la intimidad convirtiendo todo el año en una etapa favorable para explorar nuevas conexiones sentimentales.

Además, Venus permanecerá en movimiento directo durante todo el año, por lo que no habrá que considerar los desafíos tradicionalmente asociados con sus periodos retrógrados.

El momento más importante llegará entre el 2 y el 26 de marzo. Durante estas semanas, Venus transitará por Acuario, mientras Júpiter y Marte estarán en su séptima casa, relacionada con las relaciones de pareja.

Será un periodo interesante para conocer a alguien, comenzar un romance o fortalecer una relación que tenga posibilidades de convertirse en algo más serio.

2. Aries

Aries consigue el segundo lugar con una puntuación de 69 sobre 100.

Júpiter permanecerá durante 207 días en su quinta casa, relacionada con el romance, favoreciendo simbólicamente los encuentros y las nuevas experiencias sentimentales.

Marte también tendrá una influencia importante, con 174 días en las casas asociadas al amor.

El periodo más favorable para Aries será del 21 de abril al 14 de mayo, cuando Venus coincidirá con Júpiter y Marte.

Esta combinación representa una oportunidad para dejarse llevar por la atracción, conocer personas interesantes y dar el primer paso en cuestiones sentimentales.

3. Tauro

Tauro ocupa el tercer puesto con 68 puntos sobre 100, apenas uno menos que Aries.

Su principal ventaja será la influencia de Marte, que permanecerá durante 198 días en sus casas relacionadas con el amor.

Esto representa una etapa especialmente interesante para experimentar pasión, atracción física y deseos de iniciar una relación.

El mejor momento llegará entre el 2 y el 25 de noviembre de 2027, cuando Venus, Júpiter y Marte coincidirán en las casas del amor de Tauro.

Será una oportunidad para explorar nuevos sentimientos y decidir qué tipo de relación desea construir.

4. Capricornio

Capricornio alcanza el cuarto lugar con una puntuación de 64 sobre 100.

Júpiter permanecerá durante 207 días en su octava casa, vinculada con la intimidad y las conexiones emocionales profundas.

Este tránsito puede favorecer la consolidación de relaciones existentes y la construcción de vínculos sentimentales más sólidos.

Su periodo más favorable será del 15 de mayo al 8 de junio, cuando Venus transitará por su quinta casa.

Será un momento interesante para los encuentros románticos y para recuperar la ilusión en el amor.

5. Piscis

Piscis completa los cinco primeros lugares con una puntuación de 59 sobre 100.

Júpiter permanecerá durante 158 días en su séptima casa, relacionada con las relaciones y las asociaciones.

Marte también aportará una influencia importante, con 163 días vinculados al ámbito sentimental, aumentando simbólicamente la pasión y las posibilidades de experimentar una atracción especial.

El mejor periodo para encontrar el amor llegará entre el 15 de septiembre y el 8 de octubre de 2027.

Durante estas semanas, Piscis tendrá una oportunidad interesante para abrirse emocionalmente y explorar nuevas conexiones.