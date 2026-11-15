Muere a los 80 años el “Jefe de jefes”, Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los principales personajes en la historia del narcotráfico mexicano y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre a los 80 años en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, después de sufrir complicaciones de salud que obligaron a trasladarlo de emergencia desde el penal de Puente Grande.

El fallecimiento del hombre conocido como el “Jefe de jefes”, “El Flaco” y “El Zar de la Droga” fue confirmado por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, que informó que permaneció bajo observación médica durante dos días y con pronóstico reservado. De acuerdo con la dependencia, el personal médico que lo atendía reportó una falla orgánica múltiple, complicación que provocó su muerte alrededor de las 14:00 horas.

El exlíder criminal permanecía encarcelado desde 1989 y cumplía condenas que sumaban 77 años de prisión por narcotráfico, acopio de armas, cohecho y su participación en el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena. El viernes anterior, Félix Gallardo había sido trasladado bajo un dispositivo de seguridad al hospital Country 2000, luego de presentar niveles bajos de oxigenación. Su estado físico se había deteriorado considerablemente durante los últimos años, debido a diferentes enfermedades crónicas que requerían atención médica constante.

Integrantes de la Policía Penitenciaria custodian el Hospital Country 2000, en el cual se reportó la muerte del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. Crédito: Francisco Guasco | EFE

Una trayectoria criminal que marcó al narcotráfico mexicano

Nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1946, Félix Gallardo estudió Comercio, aunque abandonó esa formación para incorporarse a la Policía Judicial Estatal. Posteriormente trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis, con quien estableció una relación cercana.

Después de abandonar la corporación policial, se incorporó a la organización criminal de Pedro Avilés Pérez, conocido como ‘El León de la Sierra’, considerado uno de los pioneros del tráfico de drogas desde el noroeste mexicano hacia Estados Unidos.

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Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de #Guadalajara, una figura clave en los orígenes del narcoespionaje y la narcopolítica en México. ??



De policía judicial en #Sinaloa y guardaespaldas de un exgobernador priista,? pic.twitter.com/8Y8v72qPdy — Punto de Referencia (@MXReferencia) November 15, 2026

Durante la década de 1970 se estableció en Guadalajara, donde construyó una estructura criminal junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. El Cártel de Guadalajara se convirtió en una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico mexicano, al controlar rutas de distribución de drogas y establecer acuerdos con organizaciones colombianas, entre ellas la encabezada por Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín.

La agrupación desempeñó un papel importante en el traslado de cocaína hacia Estados Unidos, mediante redes de transporte y distribución que contribuyeron a transformar el negocio internacional de las drogas.

El asesinato de un agente de la DEA terminó con su libertad

La trayectoria de Félix Gallardo quedó marcada por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente estadounidense secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985. El crimen provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, además de una intensa presión de Washington para localizar a los responsables. Caro Quintero fue detenido ese mismo año, mientras que Félix Gallardo permaneció prófugo hasta su captura en Guadalajara, en 1989.

Muere el histórico narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo



Fundador del Cartel de Guadalajara, tenía 80 años y cumplía condena por diversos delitos, entre ellos la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. https://t.co/OiO7zoWmg5 (dz) — DW Español (@dw_espanol) November 15, 2026

Por el homicidio de Camarena recibió una condena de 37 años de prisión y posteriormente acumuló otra sentencia de 40 años por diferentes delitos relacionados con el narcotráfico. En 2022, un juez autorizó que pudiera cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria debido a su edad y condiciones médicas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República impugnó la resolución y el beneficio no llegó a concretarse.

Durante sus últimos años sufrió sordera, pérdida parcial de la visión y problemas de columna, además de otras enfermedades degenerativas. Incluso realizaba labores de jardinería dentro del reclusorio, por las que recibía alrededor de 400 pesos. Tras su encarcelamiento, el Cártel de Guadalajara terminó fragmentándose y surgieron estructuras criminales que posteriormente adquirieron protagonismo, entre ellas las relacionadas con Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Hasta ahora, las autoridades no han informado dónde serán sepultados sus restos.

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