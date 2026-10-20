Director de la DEA asegura que la corrupción en México permitió el crimen de “Kiki” Camarena

El director de la DEA, Terry Cole, señaló que la corrupción de las autoridades mexicanas durante la década de 1980 estuvo vinculada con el secuestro, la tortura y el asesinato del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

El funcionario hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en Wilkes-Barre, Pennsylvania, en la que también se abordaron las acciones contra el tráfico de fentanilo y las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

En el encuentro, Cole llamó a la población a participar en la Semana del Listón Rojo (Red Ribbon Week), una campaña de prevención del consumo de drogas que rinde homenaje a Camarena y busca involucrar a familias, escuelas y comunidades en actividades de concientización.

“Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo, que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, expresó el director de la agencia.

Durante el mismo encuentro, el titular de la DEA reiteró que la agencia continuará sus operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y sus redes de suministro, transporte, lavado de dinero y distribución, con acciones dirigidas a distintas regiones, entre ellas México, Colombia y Centroamérica.

El caso de ‘Kiki’ Camarena

Enrique Camarena era un agente especial de la DEA que investigaba las operaciones del narcotráfico en Guadalajara, Jalisco. Fue secuestrado en febrero de 1985 y su cuerpo fue localizado semanas después, con evidencias de tortura.

El crimen fue atribuido a integrantes del entonces poderoso Cártel de Guadalajara, organización vinculada con Rafael Caro Quintero, quien ha sido señalado como uno de los principales responsables del asesinato.

La investigación de Camarena estaba relacionada con las actividades de narcotráfico de la organización, incluido el descubrimiento y la destrucción de grandes plantíos de marihuana en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, a finales de 1984.

El homicidio del agente provocó tensiones entre México y Estados Unidos y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la historia de la lucha antidrogas de ambos países.

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