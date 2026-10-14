Rafael Caro Quintero compareció en Nueva York sin llegar a un acuerdo de culpabilidad

Rafael Caro Quintero compareció este miércoles ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, en una audiencia de procedimiento que concluyó sin un acuerdo de culpabilidad, mientras continúan las conversaciones entre su defensa y la Fiscalía de Estados Unidos para buscar una posible salida anticipada al proceso judicial.

La audiencia, encabezada por el juez federal Frederic Block, duró aproximadamente 15 minutos.

Durante la sesión, ambas partes confirmaron que las negociaciones siguen en curso; sin embargo, no se anunció ningún acuerdo que modifique la declaración inicial de no culpabilidad del exlíder del extinto Cártel de Guadalajara.

La próxima audiencia quedó programada para el 20 de noviembre de 2026, mientras que el inicio del juicio se mantiene previsto para el 8 de marzo de 2027, en caso de que no se concrete un acuerdo previo.

Continúan las negociaciones

Aunque las conversaciones entre la Fiscalía y los abogados defensores permanecen abiertas, el procedimiento judicial continúa avanzando hacia un eventual juicio, según informó Univision.

La posibilidad de modificar la declaración de no culpabilidad sigue sobre la mesa, pero hasta el momento no existe una resolución definitiva. Por ello, las autoridades mantienen los preparativos para el proceso programado para marzo del próximo año.

Caro Quintero enfrenta cuatro cargos criminales relacionados con el narcotráfico. El proceso también está vinculado con el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, ocurrido en Jalisco en 1985.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el caso constituye uno de los principales asuntos judiciales contra el narcotraficante mexicano. Si llega a juicio y es declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

De acuerdo con Univision, el acusado compareció vestido con uniforme penitenciario y estuvo acompañado de su sobrino, Ismael Quintero Arellano, quien también está incluido en el mismo proceso judicial.

Caro Quintero fue presentado por primera vez ante el tribunal federal de Brooklyn el 28 de febrero de 2025, después de ser trasladado a Estados Unidos junto con otros mexicanos entregados por el Gobierno de México a las autoridades estadounidenses.

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