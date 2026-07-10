Abogados de Caro Quintero se oponen a un jurado anónimo para su juicio en NY

La defensa de Rafael Caro Quintero solicitó a una corte federal de Nueva York rechazar la petición de la fiscalía estadounidense para que el narcotraficante mexicano sea juzgado por un jurado anónimo, al considerar que dicha medida vulneraría su derecho a un juicio imparcial y afectaría el principio de presunción de inocencia.

En un escrito presentado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, los abogados del exlíder del extinto Cártel de Guadalajara argumentaron que mantener en reserva la identidad de los integrantes del jurado generaría, desde el inicio del proceso, una percepción de que su cliente representa un peligro extraordinario, lo que podría influir en la valoración de las pruebas antes de que estas sean desahogadas durante el juicio.

La defensa sostuvo que el anonimato del jurado es una medida excepcional que solo debe aplicarse cuando existan elementos concretos que acrediten un riesgo para los participantes del proceso y afirmó que, en este caso, la fiscalía no ha demostrado que dichas circunstancias estén presentes.

Asimismo, señaló que la medida podría enviar un mensaje implícito de culpabilidad a los propios jurados.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que el caso requiere medidas especiales de seguridad debido al perfil del acusado y a la relevancia del proceso judicial, por lo que previamente solicitó que los integrantes del jurado permanezcan en el anonimato y cuenten con protección durante el desarrollo del juicio.

Rafael Caro Quintero enfrenta en Estados Unidos diversos cargos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

El acusado se ha declarado no culpable y su juicio está programado para iniciar en marzo de 2027 en Nueva York.

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