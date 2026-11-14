La FAA levanta la suspensión de vuelos, pero la crisis aérea todavía no termina

La aviación de Estados Unidos enfrentó una de sus jornadas más complicadas luego de que una falla en el sistema de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a detener prácticamente todas las operaciones aéreas del país durante más de cuatro horas. El incidente no solo provocó retrasos y cancelaciones, sino que también puso sobre la mesa una pregunta incómoda sobre la seguridad y modernización de la infraestructura aérea estadounidense.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema se originó en los conmutadores y enrutadores de la antigua red de control de tráfico aéreo, que comenzaron a sobrecargarse con datos y generaron inconsistencias en las comunicaciones.

La decisión de suspender los vuelos se tomó por precaución, ante el riesgo de que los controladores no pudieran mantener una comunicación confiable con las aeronaves.

Una red antigua quedó rebasada

Durante una conferencia de prensa, Duffy reconoció que parte de la infraestructura de la FAA todavía utiliza tecnología analógica y líneas de cobre instaladas desde la década de 1980.

“Tenemos conmutadores muy antiguos, enrutadores antiguos, usamos cables de cobre de los años 80”, explicó el funcionario al describir las condiciones del sistema.

El secretario detalló que la falla estuvo relacionada con la tecnología de multiplexación por división de tiempo (TDM), utilizada para transmitir información de radar y comunicaciones de voz entre las instalaciones de control aéreo.

El problema comenzó a manifestarse en distintos centros de control del país. Aunque no se perdió por completo la comunicación ni desapareció toda la información del radar, las interrupciones intermitentes fueron suficientes para que las autoridades consideraran que continuar con las operaciones representaba un riesgo innecesario.

La FAA ordenó la suspensión nacional de vuelos a las 3:54 de la tarde, hora del Este, y levantó la restricción a las 8:15 de la noche.

The safety of the flying public is always the FAA’s highest priority. The FAA lifted the ground stop and some flight departures are resuming. Before clearing flights to resume, we thoroughly tested our systems to confirm they were stable and that operations remain reliable.? — The FAA ?? (@FAANews) November 14, 2026

¿Hubo un ciberataque contra la FAA?

Otra de las preguntas que surgieron fue si el incidente pudo haber sido provocado por un ataque informático o por algún actor extranjero.

Duffy sostuvo que los primeros indicios apuntaban a una falla de la infraestructura tecnológica. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no existían evidencias de un ciberataque, aunque las autoridades todavía mantenían abierta la investigación.

El funcionario también descartó que los equipos nuevos instalados recientemente hubieran provocado la sobrecarga. Según Duffy, el problema se concentró en los componentes antiguos de la red.

Update from The White House https://t.co/pNjkz3znSB — The FAA ?? (@FAANews) November 14, 2026

Miles de pasajeros enfrentan consecuencias

La suspensión ocurrió cuando más de 3,500 aviones se encontraban en el aire, de acuerdo con Duffy. Las autoridades coordinaron sus operaciones para permitir que las aeronaves aterrizaran de manera segura.

El impacto alcanzó a miles de viajeros, aerolíneas y equipos deportivos universitarios que tenían compromisos durante el fin de semana. Algunos tuvieron que modificar sus itinerarios y buscar transporte alternativo.

Mullin también informó que se movilizaron recursos para ayudar a pasajeros que necesitaban medicamentos esenciales.

Ante el incidente, Duffy pidió al Congreso aprobar 50,000 millones de dólares adicionales para completar la modernización del sistema de control aéreo. La administración ya cuenta con 12,500 millones de dólares destinados a esta transformación mediante la legislación impulsada por Donald Trump.

El funcionario advirtió que recuperar la normalidad no sería inmediato, pues los aviones y las tripulaciones debían reorganizarse después de la suspensión.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

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