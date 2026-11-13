La FAA suspende los despegues en todo Estados Unidos por una alerta de seguridad

Una alerta de seguridad encendió las alarmas en la aviación estadounidense y la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión nacional de los vuelos de salida en todos los aeropuertos del país, después de reportar problemas de comunicación en el sistema de control del tráfico aéreo.

La medida anunciada este viernes tomó por sorpresa a aerolíneas y pasajeros, debido a que se trata de una decisión excepcional que afecta las operaciones aéreas a escala nacional.

“Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una publicación en línea. “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas en cuanto las tengamos”.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Fallas de comunicación detrás de la alerta

De acuerdo con Reuters, antes de emitir la orden nacional, la FAA había detenido el tráfico de salida en Chicago debido a problemas de comunicación con el control aéreo. Poco después, la restricción se extendió a todos los aeropuertos estadounidenses.

La instrucción fue clara: “Los vuelos que permanecían en tierra no podían despegar hasta nuevo aviso”.

Sin embargo, la suspensión no significaba que los aviones que ya estaban en el aire tuvieran que aterrizar de emergencia. Esas aeronaves podían continuar su trayecto y aterrizar con normalidad.

Los vuelos internacionales de llegada serían atendidos caso por caso, según las indicaciones de la autoridad aeronáutica.

Garcia: The amount of people that are going to be grounded across this country is going to cause major interruptions and chaos. I think the sooner that the transportation department and certainly, quite frankly, the white house explains what's going on, the better pic.twitter.com/boHH4w2oKa — Acyn (@Acyn) November 13, 2026

Una medida que recuerda a 2023

La dimensión de la alerta llamó especialmente la atención por sus antecedentes. Según Reuters, esta fue la segunda suspensión nacional de todos los vuelos de salida desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de notificaciones aeronáuticas de la FAA obligó a detener los despegues nacionales durante menos de dos horas.

CNN on Ground stop: Preliminary reports say no indication of a cyber attack pic.twitter.com/4a4o0B8KpO — Acyn (@Acyn) November 13, 2026

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