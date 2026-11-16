La aerolínea estadounidense United Airlines reportó este lunes una falla generalizada en sus sistemas informáticos que afectó la salida de vuelos en distintos aeropuertos de Estados Unidos, pocos días después de que una interrupción del sistema nacional de control aéreo provocara la suspensión temporal de operaciones en todo el país.

La compañía confirmó los problemas técnicos y aseguró que trabajaba para restablecer sus servicios. De acuerdo con CNN y la agencia Associated Press (AP), la interrupción afectó principalmente a los aviones que todavía no habían despegado, mientras que los vuelos en curso continuaron sus operaciones.

“Estamos solucionando un problema tecnológico que afecta a los vuelos de salida. No hay ningún impacto en los vuelos que ya están en curso ni en los vuelos de United Express”, informó la aerolínea mediante un comunicado difundido por medios estadounidenses.

United Airlines también respondió a las quejas de sus pasajeros a través de la red social X y reconoció la magnitud de la interrupción.

We sincerely apologize for the inconvenience. We're aware of the widespread system outage, and our teams are working hard to get things back up and running as soon as possible. We appreciate your patience while we work through this. Please check back with us for updates, and keep? https://t.co/Y6hG6u2Kjj — United Airlines (@united) November 16, 2026

“Nos disculpamos sinceramente por las molestias. Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando intensamente para restablecer las operaciones lo antes posible”, señaló la compañía.

La empresa pidió a los viajeros consultar el estado de sus vuelos mediante su aplicación móvil o su página oficial, ante la posibilidad de nuevos retrasos.

Según CBS News, un memorando del sindicato que representa a los pilotos de United Airlines señaló que el problema estaba relacionado con el sistema utilizado para calcular el peso y el equilibrio de los aviones, información necesaria para autorizar su salida.

“La compañía no puede proporcionar a los vuelos de salida los datos definitivos de peso”, indicó el documento citado por la cadena estadounidense.

La aerolínea aclaró que no existían indicios de que el incidente estuviera relacionado con un ataque cibernético, aunque todavía no había informado una causa definitiva.

De acuerdo con la plataforma FlightAware, United Airlines acumulaba al menos 418 vuelos retrasados durante la tarde del lunes, según cifras recogidas por AP. Sin embargo, no se había determinado cuántas de esas demoras correspondían directamente a la nueva interrupción tecnológica.

El incidente ocurrió apenas tres días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender temporalmente todos los despegues en Estados Unidos debido a una falla en su red de comunicaciones y control aéreo.

La emergencia del viernes 13 de noviembre comenzó alrededor de las 15:30 horas, tiempo del este, y obligó a detener las operaciones durante varias horas

Así, la nueva falla de United Airlines se sumó a una serie de problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos durante los últimos días, incluidos los incidentes que afectaron los servicios de Microsoft y las plataformas digitales de varias instituciones bancarias.