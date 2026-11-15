Trump culpa a gobiernos anteriores por caos aéreo que deja más de 1,900 vuelos cancelados

Donald Trump responsabilizó este domingo a las administraciones anteriores, especialmente a la de Joe Biden, por el caos aéreo provocado por una falla en el sistema de control de vuelos que obligó a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas. Dos días después del incidente, las afectaciones continuaron con más de 1,900 cancelaciones y cerca de 6,800 retrasos.

La interrupción ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener temporalmente las salidas de aeronaves debido a fallas en los sistemas de comunicaciones y radar utilizados por los controladores aéreos.

Según el sitio especializado FlightAware, hasta las 15:30 horas del este de Estados Unidos, este domingo se registraron 1,902 vuelos cancelados y 6,776 retrasos. El viernes y sábado, las cancelaciones superaron las 15,000 operaciones, lo que afectó a cientos de miles de pasajeros.

.@POTUS is right, now is the time for Congress to act and deliver. Air travel affects every single one of us, and we’re all in this together. ??Let’s invest in a monumental upgrade that will transform American travel for generations to come. pic.twitter.com/cFDRtvoKeT — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 15, 2026

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el problema al deterioro de la infraestructura aérea y aseguró que los gobiernos anteriores no realizaron las inversiones necesarias para modernizar un sistema que todavía utilizaba tecnología de varias décadas.

“Asumo la responsabilidad por lo que recibí de las Administraciones anteriores”, declaró Duffy durante una entrevista con la cadena CNN.

El funcionario explicó que la falla ocurrió durante trabajos de mantenimiento realizados por la empresa contratista L3Harris Technologies, que sustituía antiguas conexiones de cobre por fibra óptica. El procedimiento provocó una sobrecarga en equipos de comunicación, lo que afectó la transmisión de información entre los centros de control aéreo.

De acuerdo con Reuters y CBS News, las autoridades todavía investigaban si el incidente fue consecuencia de un error humano o de una falla en los equipos instalados. Hasta ese momento, no encontraron indicios de un ciberataque.

Duffy defendió los trabajos de modernización y aseguró a la cadena NBC que su dependencia avanzó “a una velocidad increíble, algo que nadie había logrado en la Administración Federal de Aviación (FAA) en décadas”.

“No puedo disculparme por lo que nos dejaron como herencia”, insistió el secretario, quien sostuvo que la renovación de la infraestructura debía continuar pese a los riesgos asociados con la sustitución de equipos antiguos.

La suspensión nacional de despegues fue una de las más prolongadas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque la FAA restableció las operaciones el viernes por la noche, las aerolíneas necesitaron reorganizar sus itinerarios, aeronaves y tripulaciones.

En su primera declaración pública sobre el incidente, Trump responsabilizó directamente a su antecesor, Joe Biden, por el estado de la infraestructura aeronáutica.

“La Administración Biden fue un desastre en lo que respecta a la FAA. Todo lo que tocaron terminó mal. Se gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado en un estado aún peor que al principio”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump también pidió al Congreso aprobar nuevos recursos para acelerar la modernización del control aéreo y aseguró que su Gobierno tenía los conocimientos y el plan necesarios para sustituir la tecnología obsoleta.

El secretario de Transporte solicitó alrededor de $30,000 millones de dólares adicionales para completar el proyecto de renovación, aunque durante sus entrevistas también mencionó una necesidad total de financiamiento de $50,000 millones de dólares.

La petición provocó cuestionamientos de legisladores demócratas, quienes señalaron que la Administración Trump todavía no había utilizado la totalidad de los recursos previamente autorizados.

El senador Chris Van Hollen, de Maryland, rechazó que el Congreso fuera responsable de la falta de inversiones y cuestionó la gestión de los fondos federales.

“Resulta irónico escuchar al secretario señalar al Congreso, cuando el Congreso le ha otorgado a la Administración exactamente lo que pidió. Si necesitan más, deberían presentarse y justificarlo. Apoyaré lo que sea necesario para tener un sistema seguro y confiable”, declaró Van Hollen a CNN.

El legislador recordó que el Congreso había aprobado $12,500 millones de dólares para la modernización aeronáutica, una cantidad que Duffy consideró insuficiente para renovar toda la infraestructura nacional.

Mientras continuó el debate político, las autoridades federales trabajaron para restablecer los itinerarios y reducir las cancelaciones acumuladas durante el fin de semana.

En declaraciones a CBS News, Duffy aseguró que esperaba recuperar la capacidad operativa completa entre la noche del domingo y el lunes 16 de noviembre, aunque reconoció que las aerolíneas necesitaban tiempo para reorganizar sus operaciones.

La FAA informó que el sistema de control aéreo permanecía estable y que las investigaciones continuarían para determinar las causas exactas de la falla. El incidente volvió a poner bajo discusión la antigüedad de la infraestructura aeronáutica estadounidense y la necesidad de modernizarla sin comprometer la seguridad de los vuelos.

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