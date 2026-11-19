Fiona, la hipopótama que alcanzó fama internacional por sobrevivir a un nacimiento prematuro, murió este jueves 19 de noviembre en el zoológico de Cincinnati, Ohio, después de ingerir una gorra que terminó accidentalmente dentro de su hábitat. El objeto le provocó complicaciones que derivaron en una emergencia médica, pese a los esfuerzos del personal veterinario por salvarla.

El zoológico confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que explicó que los especialistas intentaron durante varios días que el animal expulsara la prenda de manera natural, sin conseguirlo.

“El personal de veterinaria intentó todo lo que pudo”, señaló la institución, de acuerdo con información de Telemundo.

“Pese a varios intentos de hacer pasar la gorra por su sistema fue demasiado para ella. El equipo realizó cuidados de apoyo para intentar salvarla, pero no fue exitoso y no pudo recuperarse”, explicó el zoológico.

El incidente ocurrió aproximadamente 11 días antes de su muerte, cuando una gorra tejida terminó dentro del espacio que habitaba Fiona. La prenda quedó a su alcance y el animal la ingirió. El personal del zoológico mantuvo una vigilancia constante sobre su estado de salud y buscó alternativas para evitar una intervención quirúrgica.

Los especialistas consultados por la institución habían advertido que una cirugía representaba un procedimiento de alto riesgo para un hipopótamo adulto, por lo que el equipo médico concentró sus esfuerzos en facilitar la expulsión del objeto.

La noticia provocó consternación entre los trabajadores del zoológico y las personas que siguieron durante años la historia de Fiona.

“Sabemos que todos en la comunidad estarán devastados, como lo estamos nosotros”, expresó la institución.

Una vida que comenzó contra todo pronóstico

Fiona nació en enero de 2017, seis semanas antes de lo previsto, con apenas 13.2 kilogramos de peso, muy por debajo de lo habitual para una cría de hipopótamo del Nilo. Su condición exigió cuidados intensivos y la participación de especialistas del Hospital Infantil de Cincinnati y del Zoológico Nacional del Smithsonian.

Durante sus primeras semanas, la cría necesitó alimentación especial y asistencia médica constante. Su recuperación quedó documentada en fotografías y videos que alcanzaron millones de reproducciones en redes sociales.

La historia convirtió a Fiona en uno de los animales más reconocidos de Estados Unidos. Su popularidad inspiró libros infantiles, productos conmemorativos y una estatua instalada en el zoológico.

De acuerdo con la agencia AP, el personal veterinario había recurrido a una colonoscopia y estudios de ultrasonido para evaluar las complicaciones digestivas que sufrió después de ingerir la gorra. Incluso utilizó una plataforma vibratoria con la esperanza de facilitar el tránsito del objeto por su sistema digestivo.

La agencia también precisó que el accidente ocurrió cuando un visitante lanzó una gorra al aire y un ventilador de techo la impulsó hacia el recinto del animal, a través de una abertura ubicada sobre las ventanas de observación.

Para el zoológico de Cincinnati, Fiona dejó una historia marcada por su supervivencia, su popularidad y el vínculo que construyó con visitantes de distintas generaciones. Su muerte puso fin a casi una década en la que se convirtió en uno de los principales símbolos de la institución.