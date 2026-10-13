Panamá anuncia $61 millones de dólares para reparar hospitales dañados por sismo

Al menos 61 millones de dólares se requerirán para restaurar unas 67 instalaciones hospitalarias que fueron afectadas por el terremoto de magnitud 7.7 del pasado viernes en Panamá, dijo el Gobierno panameño, que anunció además la construcción de 1.300 viviendas que resultaron dañadas.

“Nosotros tenemos 842 instalaciones (hospitalarias) a nivel nacional, de esas 67 sufrieron afectaciones, y se va a requerir de una inversión de alrededor de unos 61 millones de dólares para poder volverlas al reestructurar”, indicó en rueda de prensa el ministro panameño de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Entre estos hospitales, el “más afectado” fue el de corregimiento de Tonosí en la provincia central de Los Santos, donde se localizó el epicentro del terremoto, añadió el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

El galeno explicó que mientras se hace un “hospital completamente nuevo” en Tonosí, algo que, dijo, tomará “tiempo”, se han habilitado carpas y un hospital modular para atender a las personas.

Más de 1,700 viviendas dañadas

En la misma comparecencia, las autoridades señalaron que se han evaluado unas 1,774 viviendas con daños y a 6,000 personas también en su condición de afectadas.

De su lado, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que ya se dio una “fecha certificada” a las empresas para el inicio de la construcción de las “primeras 1,300 viviendas afectadas” por el sismo.

Jované detalló en ese sentido que se “dará prioridad a las familias con mayor vulnerabilidad”.

Agregó que “a partir de mañana se empieza el traslado de equipo, personal técnico y materiales para atender a cada una de estas familias, iniciando con la remoción de escombros para disminuir el tiempo de construcción de cada una de estas viviendas”.

Mientras dure el tiempo de edificación de estas casas, se trabaja en el levantamiento de albergues donde los afectados pernoctarán hasta que se termine con la construcción de sus viviendas, según el titular del Ministerio de Vivienda.

Ayuda aún no llega a alguna comunidades aisladas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en su último reporte de este lunes que, como parte de las acciones de respuesta, se han transportado por vía aérea 69.685 libras (31,6 toneladas) de asistencia humanitaria y 240 toneladas de agua llevada a las comunidades y hospitales.

Aunque el potente terremoto que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y solo cerca de una treintena de heridos leves, sí causó daños, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.

Algunas de las comunidades golpeadas por el terremoto permanecen aún aisladas sin poder recibir ayuda debido a la destrucción de caminos y puentes, aseguró este lunes el jefe de los operativos de emergencia.

El potente sismo, que dejó 27 heridos y graves daños de infraestructura, afectó ciudades, pero sobre todo a pequeños pueblos de campesinos en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, donde se cayeron cientos de viviendas y se dañaron escuelas e iglesias.

“Hay lugares donde no hemos llegado y de los que ni siquiera tenemos los reportes” de daños, afirmó René García, jefe del Centro de Operaciones de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil.

“No hemos podido llegar ni para entregarles ayuda”, lamentó.

Varias de esas comunidades son caseríos aislados, con densidad baja de población, que están ubicados en los alrededores de la localidad de Tonosí, a 350 km al suroeste de Ciudad de Panamá, donde fue el epicentro del sismo.

Evalúan alcance de los daños en bienes patrimoniales

En tanto, las autoridades evalúan los daños causados por el terremoto en iglesias, museos, bibliotecas y edificios patrimoniales, informó este lunes el Ministerio de Cultura.

Las inspecciones técnicas, detalla en un comunicado, se concentran en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos (centro), donde se han reportado grietas, desprendimientos de materiales y daños en fachadas y cubiertas.

En la catedral de San Juan Bautista, en Penonomé, colapsó parcialmente el cuerpo de campanas de una de sus torres, se registraron grietas estructurales y cayeron escombros sobre la vía pública. En la Gobernación de la misma localidad colapsaron secciones de los muros laterales, con exposición de entrepisos y daños en la fachada.

También se reportaron afectaciones, entre otros lugares, en la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros (también en Coclé), donde se identificaron grietas, desprendimientos y pérdida de tejas.

De acuerdo con cifras oficiales, el terremoto provocó daños en más de dos mil infraestructuras, entre ellas más de 1.280 residencias, 656 centros escolares (datos actualizados), más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.

No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.