¿Cuáles son las ciudades en EE.UU. donde los precios de las viviendas están cayendo?

Tras la falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas, las altas tasas hipotecarias y el enfriamiento del mercado a medida que el verano llega a su fin, muchos vendedores de viviendas en varias partes del país sienten la presión, por lo que están intentando atraer a futuros compradores disminuyendo los costos en algunas de las principales ciudades.

Recientemente, un análisis publicado por Realtor.com indicó que, ante la transición al otoño ya en algunas ciudades del país, el sector ha experimentado mayores reducciones en los precios de los inmuebles, especialmente en áreas metropolitanas donde la crisis de asequibilidad ha golpeado duramente al mercado después de la pandemia.

El informe detalla que, en comparación con el año pasado, la caída de los precios a nivel nacional registró un sólido 1.8%; esta reducción se pudo observar en al menos 36 de las 50 principales áreas metropolitanas.

Según Realtor.com, las mayores caídas en los precios de las viviendas se registraron en:

Austin (-8,1%)

Tampa (-5,6%)

Memphis (-4,1%)

San Antonio (-3,6%)

Denver (-3,4%)

Baltimore (-3,2%)

San Diego (-2,7%)

Orlando (-2,6%)

Portland, Oregón, (-2,4%)

Al respecto, Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com, comentó que “un denominador común en la mayoría de los mercados, incluidos Austin, Tampa, San Antonio y Denver, es que las ciudades que experimentaron un auge entre 2020 y 2022 siguen perdiendo parte de las ganancias obtenidas durante la pandemia. Además, en general, se trata de lugares con mucha más oferta de viviendas que antes de la pandemia”, dijo.

En cuanto a las ciudades que experimentaron aumentos, se encuentran:

Providence, Rhode Island (+9,3%)

Indianápolis (+4,4%)

Chicago (+3,6%)

Finalmente, la investigación destacó que en el caso de San Francisco se realiza una excepción, ya que, si bien experimentó una caída del 3.9% en el precio de las viviendas, el número de inmuebles también disminuyó un drástico 16.3%. “No se trata de que las viviendas en San Francisco estén perdiendo valor, sino más bien de lo caro que es el inventario disponible este año en comparación con el año pasado”, señaló Krimmel.

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