¿Calificas para un préstamo del USDA?: Podrías comprar una casa sin dar enganche

Debido a los elevados precios de las viviendas, que actualmente alcanzan los $400,000 dólares o más, aunado a las altas tasas hipotecarias, muchos futuros compradores de vivienda, especialmente los de bajos ingresos, se mantienen distantes del mercado, buscando opciones más asequibles que les permitan tener un inmueble propio.

En este sentido, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) está promoviendo préstamos respaldados por el Gobierno como una alternativa a la crisis de asequibilidad que vive el sector. Es un programa hipotecario que busca fomentar la propiedad de la vivienda, sobre todo entre la población de bajos ingresos en áreas rurales y suburbanas, mientras impulsa el desarrollo económico en estos lugares.

Se podría pensar que, por ser préstamos proporcionados por el USDA, son únicamente para agricultores, pero según la entidad, cualquiera podría acceder si cumple con los requisitos.

¿Cómo funcionan los préstamos?

Los prestatarios deberán solicitar un préstamo hipotecario de la entidad a través de un prestamista privado aprobado, quienes al tener la garantía gubernamental suelen disminuir sus riesgos; por su parte, los prestatarios que cumplan con los requerimientos y sean elegibles podrán comprar una vivienda sin pago inicial.

Durante el proceso de selección, los prestamistas evaluarán historial crediticio, ingresos, deudas y cualquier información financiera del prestatario, ya que la USDA garantizará el 90% de la hipoteca, pero luego los prestatarios deberán reembolsar el préstamo con pagos mensuales, los cuales pueden incluir intereses, impuestos a la propiedad, seguro de vivienda, tarifas aplicables, entre otros que pueden variar anualmente.

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

Los prestatarios deben ser de bajos ingresos y la vivienda a la que buscan acceder debe estar ubicada en una zona elegible por la entidad, ya sea áreas rurales, pueblos o zonas suburbanas.

Entre los principales requisitos, está ser ciudadano estadounidense con ingresos que no superen el 115% del ingreso medio de la zona en la que pretende habitar. La USDA también deja claro que estos préstamos no son para viviendas vacacionales o de inversión; la financiación es solo para viviendas principales.

¿Cuáles son los tipos de préstamos que ofrece la entidad?

Los préstamos hipotecarios que ofrece actualmente la USDA tienen varios tipos dependiendo de la vivienda y el prestatario; en este caso se encuentran:

Programa de Préstamos Garantizados para Viviendas Unifamiliares: Es el más común; se accede al préstamo por medio de prestamistas privados aprobados por la entidad.

Préstamo directo del USDA: Son los destinados a los prestatarios de muy bajos ingresos financiados directamente por el Gobierno.

Préstamos y subvenciones del USDA para mejoras del hogar: Los propietarios de viviendas de bajos ingresos pueden acceder a estos préstamos para las reparaciones y modernización de sus viviendas en zonas rurales.

¿Cómo prepararse para solicitar un préstamo al USDA?

Si está buscando comprar una vivienda principal con cero de pago inicial, puede que los préstamos del USDA sean la mejor opción; sin embargo, para calificar deberá estar preparado para el proceso de selección; en este caso debe tomar en cuenta lo siguiente:

Revise sus ingresos, historial crediticio, ahorros y deudas antes de presentar su solicitud.

Verifique que la ubicación de la vivienda esté dentro de los parámetros aprobados por el USDA.

Compruebe que los ingresos no superen el 115% del ingreso medio de la zona en donde quiere habitar.

Escoja al prestamista aprobado que mejor se adapte a las tasas, comisiones y demás requisitos de selección.

Presente su solicitud con toda la documentación financiera y patrimonial que requiere la USDA.

Para John Hummel, director de Préstamos Hipotecarios de US Bank, estos préstamos del USDA pueden ser atractivos para compradores con ingresos estables, pero ahorros limitados para el pago inicial; son para quienes compran por primera vez y buscan ingresar al mercado.

Para más información, puede acceder al sitio web del USDA.

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