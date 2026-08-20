California decide si aprueba bonos por $11,000 millones para vivienda asequible

En las elecciones generales de noviembre, los votantes de California decidirán si aprueban una propuesta de bonos de $11,000 millones de dólares para atacar el problema de la falta de vivienda asequible y de personas sin hogar.

La Proposición 1, la Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible de 2026, daría miles de millones de dólares para el desarrollo de viviendas asequibles, ampliaría los programas de acceso a la vivienda e invertiría en soluciones para abordar el problema crónico de la falta de vivienda en California.

La Coalición de Alcaldes de las Grandes Ciudades de California y otros líderes locales electos se reunieron este miércoles en el Capitolio de Sacramento para instar a los votantes del estado a apoyar la Proposición 1.

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“Las ciudades que están listas para construir, lo que les falta es una subvención financiera“, expresó el alcalde de Fresno, Jerry Dyer, quien mencionó que hay ciudades en California que ya tienen miles de proyectos listos para ser construidos.

Los impulsores dijeron que la mayor parte de los fondos se obtendrían con préstamos, unos $10,000 millones de dólares, a través de bonos de obligación general, que serían reembolsados con el tiempo por los contribuyentes de California.

De acuerdo con los alcaldes, si bien ningún tipo de bono es siempre favorable, abordar la crisis de vivienda del estado es necesario.

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El alcalde de Fresno aseguró que las comunidades necesitan más opciones de vivienda asequible para las personas que intentan dejar de ser indigentes.

“Nos enfrentamos a una crisis en nuestro estado, y esa crisis es de vivienda. También sabemos que, si no tenemos un lugar para las personas sin hogar, o si no las ubicamos en un refugio, un lugar al que puedan ir, entonces terminará en la calle”, añadió Dyer.

Gasto estatal, el conflicto

Algunos legisladores de California se han manifestado en contra de la propuesta presentada por los alcaldes, a pesar de que no hay ninguna campaña organizada para oponerse a la Proposición 1.

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El asambleísta republicano David Tangipa expresó que California ya ha gastado miles de millones de dólares para atacar un problema que no hace más que empeorar.

“Al estado de California le gusta medir su éxito en función del gasto y no de los resultados. Hemos gastado miles de millones de dólares en la lucha contra la falta de vivienda. Pero, como hemos visto, la falta de vivienda ha aumentado. Así que, claramente, no es una cuestión de dinero”, dijo.

Tangipa aseguró que el estado no se enfrenta a una crisis de asequibilidad, sino a una de disponibilidad, debido al elevado costo de construcción de viviendas. Además, cuestionó si asumir una deuda estatal adicional es la mejor solución.

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El bono propuesto toma como base un bono para vivienda aprobado por los votantes en 2018, que autorizó $4,000 millones de dólares para programas de vivienda asequible.

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