L.A. Metro inaugura 187 nuevos hogares asequibles en East Hollywood

En cumplimiento de su compromiso de ampliar su cartera de viviendas orientadas al transporte público —ubicadas en terrenos que ya son propiedad de Metro— directivos de la empresa, desarrolladores inmobiliarios y funcionarios de gobierno cortaron el listón inaugural de los Apartamentos Santa Mónica/Vermont.

La inauguración de estas viviendas ubicadas en la intersección del bulevar Santa Mónica y la Avenida Vermont, celebró la finalización de un proyecto de vivienda asequible de 187 unidades en East Hollywood.

Es un complejo habitacional orientado al transporte público y diseñado para familias de bajos ingresos. Esta adyacente a la estación Vermont/Santa Mónica de la Línea B de Metro.

“El proyecto es una demostración de la definición misma de vivienda asequible, capaz de llegar a múltiples familias.”, declaró Jacquelin Dupony-Walker, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de Metro, quien reconoció el liderazgo del Little Tokyo Service Center, una entidad de desarrollo de base comunitaria con una sólida trayectoria en la construcción de viviendas asequibles y espacios de servicio comunitario en toda el área de Los Ángeles.

El complejo habitacional; consta de dos edificios con 187 unidades asequibles sujetas a restricciones de ingresos. Dos de esas unidades se utilizan para la administración de la propiedad, en un terreno de más de 20,000 pies cuadrados de espacio comercial. La mitad de las unidades están reservadas como viviendas de apoyo permanente para personas que se encontraban en situación de calle.

El costo total de este desarrollo inmobiliario fue de $128 millones, dijo Takao Suzuki, codirector ejecutivo de Little Tokio Service Center (LTSC). Esta organización tiene como misión ofrecer una gama integral de servicios de bienestar social y desarrollo comunitario para asistir a personas de bajos ingresos y a otras personas necesitadas.

Takao Suzuki, codirector ejecutivo de Little Tokyo Service Center (LTSC). Crédito: Impremedia

Un hito histórico

Takao Suzuki, codirector ejecutivo del Little Tokio Service Center, socio del proyecto indicó que el desarrollo inmobiliario representa un hito importante para el LTSC en muchos sentidos.

“Es el proyecto de vivienda asequible de mayor envergadura que hemos completado hasta la fecha”, dijo. “Es, asimismo, un logro histórico para la ciudad de Los Ángeles. Este es el primer proyecto de obra nueva que se completa con financiamiento proveniente de la iniciativa ULA (Unidos para dar vivienda a Los Ángeles o Impuesto a las mansiones)”.

“Demuestra claramente que, cuando combinamos la vivienda asequible y la vivienda de apoyo permanente con una fuente de financiamiento estable y dedicada —como la medida ULA—, el modelo funciona”, indicó.

Informó que, hasta la fecha, la medida ULA ha respaldado —o respaldará— más de 5,000 viviendas asequibles en toda la ciudad.

Para el Little Tokio Service Center el proyecto de vivienda es su primer desarrollo en colaboración con Metro y su junta directiva.

“El proyecto es un ejemplo de cómo deberían funcionar las alianzas entre los sectores público y privado”, enfatizó, ya que se concretó gracias a la colaboración de los socios en todos los niveles de gobierno —federal, estatal y local—, así como del sector privado.

El complejo de departamentos ofrece también servicios y comodidades tales como servicios de apoyo in situ, espacios comunitarios y un centro de salud planificado —con certificación federal— que ofrecerá servicios dentales y de visión a la comunidad en general.

‘Salvavidas’ para algunas familias

El proyecto también incluye mejoras en la plaza y en el área de la estación, con nueva iluminación y paisajismo, así como mejoras en las aceras.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís —miembro de la Junta Directiva de Metro—, describió el proyecto como un “salvavidas” para las familias y los residentes de la zona.

“Al ubicar estas viviendas cerca del transporte público, estamos ampliando el acceso a oportunidades, mejorando la movilidad y ayudando a los residentes a reducir, o incluso eliminar, sus costos de transporte. Así es como construimos comunidades más fuertes y equitativas para las generaciones venideras”, afirmó en un comunicado.

Eva y Ricardo Zelaida , residentes de los apartamentos de Santa Mónica/Vermont, se unieron a la ceremonia de inauguración del desarrollo inmobiliario. Crédito: Impremedia

El concejal del Distrito 13 de Los Ángeles, Hugo Soto Martínez festejó las 187 nuevas viviendas asequibles, ubicadas justo sobre una estación de transporte público y en el corazón de East Hollywood: hogares para la clase trabajadora, hogares para personas que están superando la situación de falta de vivienda y hogares que cuentan con servicios de apoyo integrados.

“Así es como luce una buena planificación: vivienda, transporte, servicios de salud y un espacio comunitario, todo en un mismo lugar”, subrayó, al tiempo que agradeció a los directivos del Little Tokyo Service Center por para impulsar la iniciativa de vivienda. “Ellos llevan 45 años demostrando lo que significa invertir en las comunidades. Proyectos como este no surgen por casualidad; son el resultado de la colaboración entre organizaciones sin fines de lucro, agencias públicas, socios financieros y miembros de la comunidad, unidos por un objetivo común”.

Proyectos transformadores

Funcionarios de Metro declararon que los Departamentos Apartamentos Santa Mónica/ Vermont forman parte del esfuerzo más amplio de la agencia para construir 10,000 unidades de vivienda en sus propiedades a lo largo del condado de Los Ángeles para el año 2031, reservando al menos la mitad de ellas para viviendas con restricciones de ingresos.

Nicole Ferraro, subdirectora de planeación de LA Metro expresó que la entidad avanza en el objetivo de entregar aproximadamente 5000 unidades de vivienda asequible y con restricciones de ingresos en vecindarios de todo el condado de Los Ángeles para el año 2031.

“La vivienda y el transporte son dos de los mayores costos que enfrentan la mayoría de las familias. Por eso es tan importante que los integremos de una manera reflexiva; construir viviendas asequibles y orientadas al transporte público en terrenos de Metro no es solo práctico, es transformador”, valoró.

Añadió que la comunidad de 187 unidades con restricciones de ingresos está perfectamente situada cerca de la estación de la Línea B de Metro en Vermont y Santa Mónica y los residentes podrán salir de sus puertas y acceder fácilmente a empleos, escuelas, supermercados y atención médica.

“Para los niños que crezcan aquí, Metro será simplemente parte de su vida cotidiana: una forma confiable y sencilla de llegar a donde necesiten ir”, destacó. “Y el impacto es aún más profundo. Los apartamentos Santa Mónica/Vermont incluyen 94 unidades de vivienda con servicios de apoyo para personas y familias que experimentan la falta de vivienda, junto con 91 hogares para familias de bajos ingresos”, dijo.

Ello representa más de 180 hogares que ahora cuentan con estabilidad, seguridad y un lugar al que llamar hogar. Un total de 16 unidades han sido diseñadas para residentes con necesidades de movilidad, y 10 unidades para aquellos con discapacidades auditivas y visuales, asegurando que la comunidad sea inclusiva y accesible para todos.

“Proyectos como este realmente cambian vidas, y estamos comprometidos a hacer aún más en los años venideros”, enfatizó. “A través de nuestro programa de desarrollo conjunto, Metro tiene el objetivo de desarrollar 10,000 unidades para el año 2031, y ya hemos superado la mitad del camino”.

Jazmín Sifontes, originaria de El Salvador, ya vive segura en los Apartamentos Santa Mónica/Vermont junto con sus hijos, Arlette y Ethan.



Justamente, a Ginger Henríquez, madre de dos niños: Melody (8) y Owen (5), su nuevo hogar le ha cambiado la vida por completo.

“Mi esposo [José Duarte] y yo, ahora ya no estamos tan estresados con los billes [facturas]”, dijo. “Como familia tenemos muchas oportunidades de salir adelante. Antes solamente pensábamos en sobrevivir, pagar una renta alta. Era muy difícil y ahora pienso ir al colegio para ser una asistente dental y por qué no hasta pensar en comprar una casa”.