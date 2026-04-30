Llaman a participar en ‘un día sin inmigrantes’ en Los Ángeles

Organizadores proinmigrantes de Los Ángeles y otras ciudades instan a estudiantes, trabajadores y familias a participar este fin de semana en las manifestaciones del Primero de Mayo que se celebran en todo el país contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Para el viernes 1ro de mayo están previstas más de 3,000 manifestaciones bajo el lema “Un día sin inmigrantes” en todo el país, que se unen a las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

Activistas y organizadores del Centro de Acción Social Autónomo (CASA) convocaron a las personas a rechazar la política migratoria de la Administración Trump y a exigir la abolición de ICE en una rueda de prensa celebrada el miércoles.

La movilización incluye un llamado a no asistir a los empleos y a evitar las compras en grandes corporaciones, como protesta por el trato a las comunidades latinas en los centros de detención de Inmigración.

“Lo que la Administración de Donald Trump ha hecho a los inmigrantes desde que asumió el poder ejecutivo el año pasado no es más que una auténtica abominación”, declaró Gloria Lerma, propietaria de una pequeña empresa y miembro de CASA.. “Los latinos, los inmigrantes y los ciudadanos estadounidenses somos trabajadores y consumidores. Esos dos hechos definen nuestro poder. Por lo tanto, ha llegado el momento de que nuestro trabajo y nuestro poder adquisitivo hablen por nosotros”.

“Hacemos un llamado a toda nuestra comunidad para que participe en boicots amplios y eficaces en todo el país con el fin de proteger nuestros derechos humanos, legales y constitucionales”, concluyó Lerma.

CASA se reunió afuera del mural de la Virgen de Guadalupe, ubicado en la Iglesia Católica Nuestra Señora Reina de los Ángeles, para hacer su llamado. Son una de las muchas organizaciones que han realizado ruedas de prensa y reuniones esta semana para informar a la comunidad sobre cómo participar en las manifestaciones.

El músico activista Jesús Chuy Pérez serenó al pequeño grupo con canciones de lucha para animar a la gente a sumarse al boicot

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Vendedores de la Placita Olvera pide apoyo de la comunidad para sus negocios. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La coalición organizadora también le recordó a la comunidad que, aunque el chiste es no comprar nada el 1, 2 y 3 de mayo, eso es para las grandes corporaciones, no para los pequeños empresarios y aprovecharon para hacer referencia a los que pueden apoyar, como los comerciantes de la Placita Olvera, que se encontraban justo enfrente del lugar donde se realizó la rueda de prensa.

“Nosotros hemos sufrido mucho, muchos de nosotros; de hecho, ya estamos pensando en qué vamos a hacer cuando tengamos que cerrar por completo”, dijo un dueño de uno de los puestos en La Placita Olvera; prefirió no compartir su nombre. “Nosotros apoyamos las manifestaciones, los boicots porque sabemos que lo que está pasando con migración está mal, todos estamos sufriendo, mire cómo está vacío ahorita”.

“Que hagan lo que se tenga que hacer, pero que, por favor, vengan a apoyar nuestros negocios, porque somos muchos los que estamos a punto de desaparecer”, concluyó mientras empezaba a cerrar su puesto.

El tema de este año para las manifestaciones es “Solo el pueblo lo paraliza todo: ni trabajo, ni colegio, ni compras”, conmemora el vigésimo aniversario de “La Gran Marcha” de 2006, considerada una de las mayores manifestaciones públicas de la historia de Estados Unidos y que tuvo lugar en Los Ángeles.

Los organizadores explicaron que esta acción busca visibilizar las condiciones laborales que consideran injustas. Comentando que dichas empresas han acumulado ganancias a costa de salarios bajos, condiciones inseguras y la explotación de los trabajadores, especialmente de inmigrantes, quienes carecen de beneficios básicos. Muchos de los cuales también han sufrido robos salariales y a quienes sus empleadores amenazan con llamar al ICE.

“Estas empresas están obteniendo enormes beneficios a costa del dolor y el sufrimiento inconmensurables de innumerables familias del sur de California y de todo el país”, dijo Laura Valdez, miembro de VC Defensa, una organización comunitaria que opera en el condado de Ventura. “Este comportamiento ilegal y antiamericano por parte del Gobierno es inaceptable para todos los ciudadanos respetuosos de la ley y contribuyentes de Estados Unidos”.

Hay varias manifestaciones previstas para el 1 de mayo, empezando por la de la Coalición del Primero de Mayo de Los Ángeles, que comenzará a las 10 de la mañana en MacArthur Park. Habrá otra en Mariachi Plaza, a partir de las 3 de la tarde, con ponencias, artesanía, música y comida. Y en otras ciudades, como Santa Ana, está prevista una manifestación en el Black Panther Park (Sasser Park) a las 3:30 de la tarde.

“El pueblo unido jamás será vencido, eso no es solo un eslogan, es una realidad; unámonos todos, latinos, negros, asiáticos, indígenas y blancos, aquí y ahora, para retener nuestro enorme poder adquisitivo y enviar un mensaje a la Casa Blanca de que queremos que pongan fin a su campaña de deportaciones ya”, dijo Bill Gallegos, activista y autor Chicano.

Para el caledario completo visita: https://maydaystrong.org/