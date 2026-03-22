Líderes no descartan uso de drones en redadas migratorias

Al conocerse que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó drones para sobrevolar zonas agrícolas afuera de Minneapolis, durante el operativo conocido Operation Metro Surge, líderes proinmigrantes de California dijeron que no han detectado el uso de esta tecnología en las redadas migratorias, pero saben que pueden ocurrir de un momento a otro.

Sin embargo, el diario The Guardian publicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha desplegado drones MQ-9 para vigilar las protestar y asistir al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en redadas, particularmente en Los Ángeles, Paramount y Minneapolis.

Luis Magaña, defensor de los trabajadores agrícolas en el área de Stockton, California dijo que no ha escuchado reportes de la presencia de drones en los campos como ha ocurrido en Minneapolis.

“A veces he escuchado que los trabajadores lo comentan de broma, y no descartamos esa posibilidad, y que ahora vayan a hacer redadas electrónicas”, dijo.

Magaña recordó que en los años 70 y 80, los oficiales de la Patrulla Fronteriza usaban avionetas para monitorear a los trabajadores del campo durante sus labores.

“Así que lo mejor es tener cuidado porque estamos ante una situación de alta tecnología, y es cuestión de tiempo para que se amplíe su uso en forma de drones más sofisticados para la cacería contra los inmigrantes”, dijo.

La CBP reconoce el uso de drones para garantizar la seguridad de los agentes y brindar apoyo aéreo al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que marca un desplazamiento de la tecnología de vigilancia fronteriza hacia áreas urbanas del interior del país.

Estos drones grado militar proporcionan video de vigilancia en tiempo real para los operativos federales, levantando grandes preocupaciones sobre las libertades civiles, intimidación y la vigilancia doméstica.

Están equipados con cámaras de alta definición, sensores térmicos infrarrojos y seguimiento asistido por la Inteligencia Artificial IA (VaDER).

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos por los Inmigrantes dijo que el uso de drones en los operativos de migración no es nuevo, pero no se ha investigado y difundido suficientemente.

“Nosotros como epicentro de la resistencia para proteger los derechos legales en base a la Constitución, por el solo hecho de ser residentes en Los Ángeles, tengamos o no documentos, estamos siendo objetivo de estos drones para identificar indocumentados y a lsociudadanos que los estamos apoyando”, dijo.

Por lo tanto, por defender a los inmigrantes no van a tratar como sospechosos de ser terroristas y enemigos de la autoridad, y nos van a seguir por medio de sus drones.

Leonardo “Leo” Martínez, líder de la VcDefensa, la organización formada por voluntarios, que patrulla todos los días las calles del condado de Ventura para documentar los operativos de los agentes federales de inmigración, dijo que no tienen conocimiento que se estén empleando los drones en el condado de Ventura.

“Pero nos queda claro que la Migra los van a usar para vigilar antes de entrar a hacer un operativo en un barrio”, dijo.

“Ahora está muy calmado, pero cada semana es diferente, y están cambiando de estrategia continuamente”.

Dijo que lo que si les consta, porque lo han visto en Ventura, es que los policías locales mandan primero sus drones a las protestas para vigilar.

“A este nivel estamos peleando contra la Migra con las manos atadas; y ellos van a recurrir a sus armas y a todo el equipo tecnológico que puedan para llevarse a los inmigrantes; y para ello van a utilizar drones; pero estas herramientas no pueden hacer solos el trabajo, tienen que llegar los agentes con sus carros por nuestra gente, y ahí es donde nosotros vamos a aparecer para hacer ruido y evitarlo”.

En 2024, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que solicitaron el establecimiento de límites estrictos al uso de drones sobre las manifestaciones, con el fin de garantizar que estos no solo no se utilicen con fines intimidatorios, sino que tampoco graben a los manifestantes, salvo en aquellos casos en que se esté cometiendo una conducta delictiva.

“En ocasiones, la policía acude a las manifestaciones no para mantener el orden público, sino para intimidar y ejercer vigilancia. Este tipo de abusos son especialmente propensos a ocurrir en el contexto de protestas protagonizadas por grupos históricamente marginados, por colectivos que protestan contra la propia institución policial o por aquellos que expresan puntos de vista que resultan desagradables para las fuerzas del orden”.

El sitio WIRED publicó que la CBP ya no se limita a explorar lo que los drones pueden hacer, sino que está refinando aquello que desean que realicen con eficacia: desplegarse con rapidez, mantener la autonomía durante más tiempo y suministrar inteligencia procesable directamente a los agentes humanos.

Actualmente, la CBP opera una flota de drones pequeños compuesta por aproximadamente 500 sistemas no tripulados —según el Arizona Center for Investigative Reporting—, lo cual subraya que estas aeronaves se han convertido en un componente habitual de las labores de vigilancia fronteriza.