Comercios de la Placita Olvera enfrentan cierres por falta de visitantes

La falta de visitantes está afectando a los comercios establecidos en la Placita Olvera, muchos de ellos con propietarios hispanos, lo que podría ocasionar el cierre de sus actividades, una decisión que ya han tenido que tomar unos 20 negocios.

Los dueños de locales de la zona comercial aseguraron que los turistas no acuden como antes a la histórica placita, donde muchos de sus comercios no han logrado recuperarse de las pérdidas que sufrieron durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con los locatarios, antes de la pandemia, los restaurantes y algunas tiendas ofrecían sus servicios los siete días de la semana al menos hasta las 8:00 p.m. Actualmente, casi ningún negocio abre todos los días y, en cierto horario, el lugar luce vacío.

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“Estamos llegando a un punto en que no sé si el negocio va a estar aquí“, declaró Gregorio Berber, propietario del restaurante La Luz del Día, en una entrevista con la cadena Telemundo.

“Ahora toma una semana hacer las mismas ventas que hicimos en un domingo“, agregó Gregorio, quien mencionó que es la tercera generación de su familia que administra el restaurante, que su abuelo abrió en 1956.

De acuerdo con el comerciante, los visitantes ya no regresaron como antes de la pandemia a la Placita Olvera, mientras que las personas que ahora se dedican a trabajar de forma remota desde casa, se han olvidado de los restaurantes que frecuentaban cuando iban a sus lugares de trabajo.

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Por la caída de sus ventas, Berber dijo que el restaurante pasó de abrir siete a solo cinco días, recortó las horas de servicio y redujo el número de empleados.

Berber también mencionó que sus ingresos solo le permiten pagar la mitad de la renta, por lo que va en aumento el adeudo que ya tiene con la ciudad, que es propietaria del lugar.

Otro de los propietarios que compartió su preocupación por la situación que atraviesa la Placita Olvera fue Eduard Flores, quien es la cuarta generación que administra el restaurante Juanita’s Café.

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Según Flores, su familia abrió tres restaurantes en la zona, cuando él era un niño, por lo que pasó su niñez entre ellos. Sin embargo, el hispano dijo que actualmente es testigo de la manera en que esa historia se desvanece.

“Se está acabando poco a poco, están quebrando los negocios de comerciantes antiguos. Han quebrado veintitantos, ya perdí la cuenta”, expresó.

Eduard Flores es testigo del cierre de locales en la Placita Olvera. Crédito: Jae C. Hong | AP

Flores aseguró que tres negocios cerraron tan solo el mes pasado, y agregó que uno de los problemas que han contribuido a la caída del número de visitantes a la Placita Overa es la presencia en la zona de personas sin hogar, que dejan basura, consumen drogas y asustan a los turistas.

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El dueño de Juanita’s Café consideró que la ciudad de Los Ángeles, que es la dueña de la Placita Olvera, no invierte lo suficiente en el lugar, lo que perjudica la llegada de más turistas.

La gerente de la Placita Olvera, Dominika Lynch, del Pueblo de Los Ángeles Historical Monument, aseguró que la ciudad está trabajando en planes para atraer más visitantes, incluido un festival relacionado con el Mundial 2026.

Lynch dijo que se busca estrechar su relación con el Departamento de Policía de Los Ángeles, obtener más recursos y recaudar fondos con la Park Association para el pago de más seguridad.

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La gerente mencionó que el evento de bendición de animales, que se llevó a cabo este sábado, atrajo a unos 8,000 visitantes, lo que ayudó a varios negocios.

Lynch reconoció que no todos los establecimientos se beneficiaron del evento de este sábado, y que los dueños también deben encontrar estrategias para incrementar sus ventas durante este tipo de eventos.

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