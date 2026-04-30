Mexicana ayuda a sus compatriotas a ahorrar y recibe reconocimiento

Con una sonrisa en el rostro y su madre y colegas a un lado, María del Carmen Martínez fue reconocida el miércoles por el Consulado General de México en Los Ángeles como el Orgullo Mexicano del Mes.

La ceremonia de entrega del reconocimiento honra a personas migrantes mexicanas cuya fortaleza, compromiso y trayectoria representan un ejemplo para la comunidad.

“El reconocimiento lo creamos para cambiar la narrativa alrededor de los mexicanos e inmigrantes, para enseñar las diversas posiciones y el trabajo de nuestras comunidades”, dijo Carlos González Gutiérrez del consulado. “Y Carmen se lo merece porque ha apoyado a muchas de las personas más vulnerables”.

El reconocimiento a Martínez, quien fue asesora de finanzas del Consulado por los últimos 6 años, es la primera vez, de los 20 premios que ha otorgado, que el Consulado hace una excepción para rendir homenaje a uno de los suyos.

Una mujer que, según su equipo, es el verdadero ejemplo de lo que significa estar para servir a la comunidad y siempre vio por el mejor interés de sus clientes.

“Su manera única de servir, siempre con amabilidad, compasión y una genuina disposición para ayudar, dejó huella en cada persona a la que atendió”, dijo María Fernanda Sánchez, del departamento de comunidades. “Su paciencia para escuchar y su espíritu de servicio son un ejemplo de lo que significa servir con el corazón”.

Nacida en Tepic, Nayarit, México, Martínez enfrentó diversos desafíos desde joven: migró entre ciudades y países; cuando se embarazó por primera vez, al final crió a seis hijos y superó las dificultades propias de la migración. Trabajando en distintos empleos que le daban tiempo para cuidar de sus hijos, como limpiar casas, cuidar a niños y otros trabajos duros, pero con el objetivos de sacar a su familia adelante.

Pero dijo que llegó a un punto de su vida en el que necesitaba hacer algo por sí misma, y años después fue cuando encontró su pasión.

María del Carmen Martínez con parte del equipo del consulado. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Cuando llegué a Los Ángeles, tenía miedo de estar embarazada y no sabía qué sería de mi vida”, dijo Martínez. “Y, tras los años, me sentía perdida; ya con mis hijos grandes, dije: ¿qué he hecho por mí? Y fue cuando combiné mi pasión por ayudar a otros con mi habilidad para ahorrar y manejar el dinero”.

A los 50 años, inició una nueva etapa de su vida, centrada en el servicio comunitario. Desde la Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado General de México en Los Ángeles, Martínez empezó a ayudar a muchos latinos de la ciudad a mejorar sus finanzas personales mediante el ahorro, la elaboración de presupuestos y el cumplimiento de sus metas económicas.

“Lo que yo hacía era enseñarles a la gente cómo ahorrar, con lo poquito que tienen y con lo que hacen, para lograr sus metas”, dijo Martínez en la ceremonia. “De escucharlos y ponerles atención no solo cuando necesitaban algo de nuestro departamento, pero en cualquier otra cosa que se tratara del consulado, nunca le he dado la espalda a nadie”.

De acuerdo con sus colegas, su labor ha impactado significativamente a la comunidad mexicana en el exterior, consolidándola como líder e inspiración. Su historia demuestra que, sin importar la edad ni las circunstancias, es posible reinventarse, salir adelante y contribuir al bienestar colectivo.

Durante la pandemia, Martínez ayudó a muchos que necesitaban apoyo financiero y también a la comunidad a perder el miedo a la tecnología.

“Personas como usted nos recuerdan que la empatía puede transformar la experiencia de quienes vienen al consulado”, dijo Sánchez, quien trabajó junto a Martínez. “No solo cumplió con su labor, sino que fue más allá, brindando apoyo incluso en aquello que no era asunto de nuestra ventanilla”.

“Usted ha cambiado y mejorado las vidas de todos los que cruzaron con usted”, agregó Eduardo Rodríguez, director ejecutivo de Central City Neighborhood Partners (CCNP), donde Martínez inició su carrera.

Como en cada edición, Martínez recibió una ilustración de la artista Abby Aceves como símbolo del reconocimiento “Orgullo Mexicano del Mes” y después celebró con su equipo un bocado de sushi mexicano del restaurante El Sushi Loco.

Con la voz suave y el corazón lleno de emoción, Martínez dijo que está lista para descansar; ha dicho que este reconocimiento es muy especial para ella, ya que se jubiló hace poco.

En la celebración, Martínez, a quien le gusta escribir en su tiempo libre, recitó uno de sus poemas sobre los mexicanos, en el que describe a la comunidad más allá de las etiquetas que se les asignan al llegar a este país. Al terminar la celebración, sus colegas le desearon un bonito retiro, donde esperan que esté lleno de días en los que escriba su poesía, siga colectando cuarzos y escuche al gran José José tocar en su bocina a todo volumen.

“Me siento contenta y un poco nerviosa, pero estoy orgullosa del trabajo que pude hacer estando aquí”, dijo Martínez. “Lo que me impulsaba a venir a trabajar cada día era la posibilidad de ayudar a mi gente y lo hicimos”.