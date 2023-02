Empoderan a migrantes mexicanas a triunfar en sus pequeños negocios

Más de una docena de mujeres migrantes mexicanas se graduaron del programa de empoderamiento empresarial Mexicana Emprende y algunas hasta compitieron por el mejor plan de negocios en el Consulado General de México en Los Ángeles.

El programa Mexicana Emprende es parte de una iniciativa que promueve el gobierno de México, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) con el objetivo de dotar a mujeres migrantes de origen mexicano con las herramientas para desarrollar y establecer un negocio a fin de promover su autonomía financiera y económica en el exterior.

“Hay más de 700 mujeres beneficiadas con este programa, cuya primera edición se celebró en octubre de 2021, y en ese entonces participaron 11 consulados de México”, dijo la cónsul de promoción turística en el Consulado de México en Los Ángeles, Jazmin Galván.

Norma Carolina Frías López obtiene el tercer lugar en la competencia Mexicana Emprende. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

Explicó que el programa que se utiliza para preparar a las mujeres en el mundo de los negocios, está basado en la iniciativa Dream Builder de la Universidad de Phoenix.

“Las enseñamos a hacer un estudio de mercado, a analizar cuánto deben valer sus productos, a tener presencia en las redes sociales y al final terminan con un plan de negocios robusto que las ayuda a aterrizar sus sueños”, dijo la cónsul Galván.

Y comento que ha sido muy gratificante ver los resultados del programa ya que la inicio las participantes llegan con muchas dudas.

“La manera de participar Mexicana Emprende consiste en enviar una carta exponiendo los motivos por los que quieren tomar el curso. Generalmente dicen que quieren desarrollar su negocio y ampliarse. Luego las entrevistamos, y en base a la carta y la entrevista, se selecciona a las participantes”.

El compromiso para quienes son aceptadas es que dediquen seis semanas al curso, 6 horas por la semana.

“Luego de las clases que son online, vienen semanas de pulir y una etapa de mentorías para ayudarlas con lo que les falta”.

Andrea López se lleva el primer lugar en el concurso Mexicana Emprende. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

Al final se invita a las participantes a participar en una competencia con sus planes de negocios, que es opcional para quienes quieran.

“De 60 que se interesaron en participar en el programa, se seleccionaron 25 mujeres, 16 lo terminaron y 9 quisieron participar en la competencia final”.

La cónsul dijo que fue un proceso muy reñido la selección de las ganadoras de los tres primeros lugares.

El primer lugar se lo llevó Andrea López que hace bolsas, aretes y cojines tejidos para mantener vigentes las tradiciones mexicanas.

El segundo lugar fue para Roxana Vanessa Sánchez, propietaria del negocio Vanessa ‘s Cleaning Services. “Ella tiene nichos de limpieza específicos como casas en construcción, oficinas y domicilios”.

Roxana Sánchez de Vanessa’s Cleaning Services gana el segundo lugar de la competencia Mexicana Emprende. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

Norma Carolina Frías obtuvo el tercer lugar con su negocio Cookie’s Love quien hace postres tamaño miniaturas.

“Al final del día lo que buscamos con este programa es empoderar a la mujer, dándole herramientas que la ayuden para que tengan un aporte financiero”.

Y lo que han visto al terminar el programa, dijo, es un cambio positivo en las mujeres que se gradúan.

“Se sienten confiadas para hablar de sus negocios ante quien se les ponga en frente; y tienen claridad hacia dónde va su negocio”.

La cónsul anunció que el 13 de febrero van a lanzar la tercera edición del programa Mexicana Emprende en el que esperan recibir muchas solicitudes para participar.

“Quienes no fueron admitidas la primera vez pueden volver a intentarlo así como quienes no pudieron terminarlo. Este curso es una ayuda para desarrollar sus negocios, o para quienes siempre ha sido su sueño emprender, y no han podido aterrizar su proyecto”.

Norma Carolina Frías se dedica a hacer postres miniaturas para las fiestas. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

Las Ganadoras

Andrea López, ganadora del primer lugar en el concurso Mexicana Emprende de Los Ángeles, planea abrir su negocio Hooks and Needles, accesorios en tejidos, en los próximos meses.

“Poner mi propio negocio es como un sueño que empezó en la pandemia; y cuando comencé el programa, no tenía una idea ni siquiera de si yo era buena para los negocios”, dijo.

Pero a lo largo del programa se encontró con mucho apoyo y empuje.

“He aprendido más de lo que esperaba porque nos dieron muchos recursos. Así que estoy muy contenta porque el plan de negocios que hice durante el curso, es como un mapa para sacar adelante mi negocio y mi primera línea de ventas”.

Por tanto, aseguró que tiene mucha fe en el éxito de su empresa porque dijo que las cosas hechas a mano están muy de moda.

“Mis bolsas y accesorios son tejidos a ganchillo con hilo de camiseta reciclable, uso 100% algodón, y también cuero y metal”.

Desde 2019, Roxana Sánchez, una inmigrante de Guerrero, México abrió su negocio Vanessa’s Cleaning Services, luego de trabajar como empleada durante 10 años en compañías de limpieza.

“Nuestro negocio es enteramente familiar, con 12 trabajadores que somos familia: mi esposo, cuñados, cuñadas y hasta mis hijos que van a la universidad cuando pueden, nos ayudan”, dijo Roxana.

Y agregó que lo que hace diferente su negocio de otros que hacen lo mismo que el suyo, es que emplean productos que no son tóxicos ni contaminan el ambiente ni a ellos mismos.

“Al usar productos tóxicos, uno se expone a sufrir migrañas y cáncer. Yo los he cambiado por el vinaegre y el bicarbonato”.

Expresó su felicidad por graduarse del programa Mexicana Emprende sobre todo porque dijo aprendió a vender sus servicios.

“Salgo más segura de lo que estoy haciendo y con más carácter”.

Norma Carolina Frías López, ganadora del tercer lugar, tiene desde 2019 con su pequeño negocio Cookie’s Love.

“Lo importante de Mexicana Emprende es que te ayudan a enfocarte y llevar tu pequeña empresa al segundo nivel, dándote una guía de cómo hacerlo”.

Pero además dijo que participar en el curso le ha abierto una ventana para exponer su trabajo y que más gente la conozca.

“Todos mis postres son para mesas de festejos”, dijo Norma entusiasmada por ganar el tercer lugar y salir preparadas con las herramientas para que Cookie’s Love despegue más.

Las interesadas en participar en el siguiente curso del programa Mexicana Emprende, pueden visitar el sitio: https://consulmex.sre.gob.mx/losangeles/index.php/es/promo-economica-turistica-y-cultural/por-que-invertir-en-mexico-investing-in-mexico-3