Ingresos de $100,000 anuales son considerados de clase media baja en California

Los ingresos de $100,000 dólares anuales, que anteriormente eran considerados como sinónimo de “ricos”, actualmente están en el rango de “clase media baja”, por lo menos en el caso de la calidad de vida en California y otros estados del país.

El aumento del costo de la vivienda, el cuidado infantil, los servicios de salud y los alimentos, ha reducido cada vez más los ingresos de las familias en el Estado Dorado, y apenas les alcanza para vivir al día.

Junto con California, donde un ingreso anual de $111,277 dólares es considerado de clase media baja, cerca de una docena de estados más se encuentran en una situación similar, en donde $100,000 dólares de ingresos anuales de una familia no son considerados como altos.

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Según un estudio reciente de MoneyLion, en comparación con otros niveles de ingresos, tener ingresos de $100,000 dólares está en el rango de “clase media baja”.

De acuerdo con MoneyLion, se utilizó la definición de clase media del Pew Research Center para establecer sus parámetros.

Según esta definición, una persona pertenece a la clase media si gana entre dos tercios y el doble del ingreso medio de un estado.

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Una persona pertenece a la clase media baja si se encuentra en el tercio inferior de los ingresos dentro de ese rango de clase media.

El estudio mostró que las familias de 12 estados con ingresos de $100,000 dólares o un poco más todavía se consideran de “clase media baja”, que pertenecen al tercio inferior de los hogares de clase media.

Según US News and World Report, los estadios con menor costo de vida suelen estar en el sur o en el medio oeste del país, como Arkansas, Mississippi, Dakota del Sur, Oklahoma y Louisiana.

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Estados con ingresos de $100,000 dólares considerados de clase media baja:

Estado: Ingreso máximo para la clase media baja

Massachusetts: $116,476 dólares

Nueva Jersey: $115,882 dólares

Maryland: $114,339 dólares

Hawaii: $111,939 dólares

California: $111,277 dólares

New Hampshire: $110,869 dólares

Washington: $110,432 dólares

Colorado: $107,903 dólares

Utah: $107,398 dólares

Connecticut: $106,721 dólares

Alaska: $106,294 dólares

Virginia: $102,322 dólares

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