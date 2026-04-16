Calidad de vida en Los Ángeles alcanza mínimos históricos, según UCLA

La calidad de vida en el condado de Los Ángeles alcanza niveles mínimos históricos, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Según el estudio Índice de Calidad de Vida del Condado de Los Ángeles 2026, los residentes están menos satisfechos con su calidad de vida que en cualquier otro momento de los últimos diez años.

How are Angelenos really feeling about life in L.A.? The latest UCLA Quality of Life Index reveals record-low satisfaction, with rising concerns around cost of living, immigration enforcement, and wildfire recovery. Read the full report. https://t.co/7J8RNXP2CY — UCLA Luskin School of Public Affairs (@UCLALuskin) April 15, 2026

El informe muestra que la puntuación general descendió a un mínimo histórico de 52, con seis de las nueve categorías analizada alcanzando sus niveles más bajos registrados y ocho con descensos interanuales.

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“La percepción que tienen los residentes del condado de Los Ángeles sobre su calidad de vida está en declive desde el punto máximo de la pandemia de COVID-19“, expresó el director de la Iniciativa de Los Ángeles en la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA, Zev Yaroslavsky.

“Hemos pasado por muchas dificultades en los últimos cinco años. La pandemia, el aumento del costo de vida, las redadas migratorias y los incendios en Altadena y Palisades afectaron prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas”, añadió.

Las áreas peor valoradas incluyen la educación, el transporte y el costo de la vida, todas con fuertes descensos, y que están entre las principales preocupaciones de los angelinos.

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El estudio de la escuela Luskin de UCLA también dejó en evidencia la preocupación generalizada entre los residentes por la aplicación de las leyes federales de inmigración, que se intensificaron en Los Ángeles desde junio de 2025.

El 31% de los encuestados aseguró estar preocupado por la posibilidad de que ellos o algún familiar pudieran ser deportados, mientras que el 30% declaró conocer a alguien que perdió ingresos o tenía miedo de salir de casa debido a las redadas de las agencias federales de inmigración.

“Las redadas de ICE sembraron miedo e inseguridad en muchas de nuestras comunidades. Cuando tantos residentes se ven directamente afectados por estas experiencias, no es de extrañar que la ansiedad esté muy extendida”, dijo Yaroslavsky.

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Los incendios forestales de Eaton y Palisades, de enero de 2025, dejaron un impacto económico del cual todavía no se recuperan miles de residentes. El 26% declaró que perdió ingresos a causa de los incendios, y uno de cada cinco aseguró no haberse recuperado económicamente por completo.

En cuanto a los esfuerzos de recuperación, la percepción pública fue negativa, con el 56% de los residentes expresando su insatisfacción por las acciones del gobierno local y sus labores de reconstrucción.

Sin embargo, una pequeña mayoría de los encuestados, el 53%, aseguró tener optimismo sobre su futuro económico personal.

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El sondeo mostró que la contienda por la alcaldía de Los Ángeles está reñida, con Karen Bass al frente, con un 25% de apoyo; seguida por Spencer Pratt, con un 11%, y Nithya Raman con el 9%. El 40% de los votantes encuestados aseguró estar indeciso.

El Índice de Calidad de Vida tiene como base una encuesta llevada a cabo durante el mes de marzo a 1,400 residentes del condado de Los Ángeles, con un margen de error del 2.6%.

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