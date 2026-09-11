Las hipotecas se encarecen: la tasa a 30 años alcanza su nivel más alto

Las tasas hipotecarias volvieron a subir y acumularon tres semanas consecutivas al alza. El promedio de los créditos fijos a 30 años llegó a 6.76%, su nivel más alto en más de 14 meses, en un nuevo golpe para los compradores y para un mercado inmobiliario que continúa prácticamente estancado.

El incremento fue informado por Freddie Mac. La tasa hipotecaria a 30 años pasó de 6.71% la semana anterior a 6.76%. En comparación con hace un año, cuando se encontraba en 6.35%, el costo del financiamiento también muestra un aumento significativo.

El nivel actual es el más elevado desde el 26 de junio de 2025, cuando la tasa promedio llegó a 6.77%.

El crédito más caro reduce el poder de compra

El aumento de las tasas hipotecarias tiene un impacto directo sobre las personas que buscan comprar una vivienda. Una tasa más elevada significa que una mayor parte del pago mensual se destina a intereses, lo que reduce el presupuesto que los compradores pueden dedicar a la propiedad.

Para muchas familias, el escenario puede significar buscar una vivienda de menor precio, incrementar el pago inicial o aplazar la compra hasta que las condiciones financieras sean más favorables.

Esta situación también ayuda a explicar por qué las ventas de viviendas en Estados Unidos permanecen prácticamente estancadas durante este año.

Las hipotecas a 15 años también aumentan

El encarecimiento del financiamiento no se limitó a los préstamos a 30 años. La tasa promedio de las hipotecas fijas a 15 años aumentó a 6.09%, frente al 6.04% de la semana pasada. Hace un año, este tipo de crédito tenía una tasa promedio de 5.50%.

Las hipotecas a 15 años suelen ser utilizadas por propietarios que buscan refinanciar sus préstamos, por lo que el incremento también dificulta este tipo de operaciones.

¿Por qué están subiendo las tasas hipotecarias?

Las tasas de interés hipotecarias están determinadas por varios factores. Entre ellos se encuentran la inflación, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y las expectativas de los inversionistas sobre la economía estadounidense.

Uno de los indicadores más importantes es el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que suele servir como referencia para establecer el precio de los préstamos hipotecarios.

Cuando el rendimiento de estos bonos aumenta, las tasas hipotecarias suelen moverse en la misma dirección.

El petróleo agrega presión sobre la inflación

Durante este año, tanto las tasas hipotecarias como los rendimientos de los bonos han recibido presión al alza debido, en parte, a la guerra entre Estados Unidos e Irán y al incremento de los precios del petróleo.

El encarecimiento del crudo genera preocupación porque puede aumentar nuevamente las presiones inflacionarias. Ante una inflación más persistente, los inversionistas pueden anticipar que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria más restrictiva.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó al 4.92% al mediodía del jueves en el mercado de bonos. Una semana antes se encontraba en 4.77%, mientras que a finales de febrero, antes de la guerra, era de 3.97%. El rendimiento se encuentra ahora en niveles que no se observaban desde finales de 2023.

La deuda de Estados Unidos también presiona a los bonos

Otro elemento que está presionando los rendimientos de los bonos es la creciente deuda del gobierno de Estados Unidos.

La preocupación entre los inversionistas por las necesidades de financiamiento del gobierno ha contribuido al aumento de los rendimientos de los bonos de largo plazo. Esta situación llevó al Departamento del Tesoro estadounidense a intervenir el mes pasado.

Una combinación de inflación elevada, mayores precios del petróleo y preocupación por las finanzas públicas mantiene bajo presión al mercado de deuda.

La Reserva Federal enfrenta un escenario complicado

El comportamiento de la inflación también aumenta la presión sobre la Reserva Federal, que tiene entre sus principales objetivos mantener bajo control el crecimiento de los precios.

Cuando la inflación es demasiado elevada, el banco central suele recurrir a aumentos de su tasa de interés de referencia. Aunque la Fed no establece directamente las tasas hipotecarias, sus decisiones tienen un impacto importante sobre los mercados financieros y las expectativas de los inversionistas.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, señaló a finales del mes pasado durante el simposio económico anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, que la inflación no había mostrado una mejora suficiente.

Warsh indicó que el banco central podría tener “más trabajo por hacer”, una señal de que la autoridad monetaria evalúa la posibilidad de elevar nuevamente las tasas. La próxima reunión de la Reserva Federal está prevista para los días 15 y 16 de septiembre.

Wall Street espera una posible subida de tasas

Las expectativas de los operadores financieros también cambiaron en los últimos días. Según datos de CME Group, los operadores de Wall Street calculan ahora una probabilidad cercana al 70% de que la Reserva Federal incremente la tasa de los fondos federales durante su próxima reunión. Un día antes, esa posibilidad era estimada en 61%.

Un eventual aumento de las tasas por parte de la Fed podría generar nuevas presiones sobre los rendimientos de los bonos y, de manera indirecta, sobre el costo de los créditos hipotecarios en Estados Unidos.

El mercado inmobiliario sigue sin recuperarse

El mercado inmobiliario estadounidense enfrenta dificultades desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a aumentar después de haber alcanzado mínimos durante la pandemia de COVID-19.

El encarecimiento del crédito redujo la capacidad de compra de los consumidores y provocó una fuerte desaceleración en las operaciones inmobiliarias.

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente estables durante el año pasado y terminaron en su nivel más bajo en 30 años.

El panorama tampoco ha cambiado de manera significativa este año. El mes pasado, las ventas de viviendas de segunda mano volvieron a desacelerarse.

Con las hipotecas a 30 años nuevamente cerca de 6.8%, los compradores estadounidenses enfrentan un mercado en el que financiar una vivienda continúa siendo considerablemente más costoso que durante la etapa de tasas ultrabajas de la pandemia.

Mientras la inflación siga generando preocupación y los rendimientos de los bonos permanezcan elevados, el costo de los créditos hipotecarios podría continuar siendo uno de los principales obstáculos para la recuperación del mercado inmobiliario de Estados Unidos.

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