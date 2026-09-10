Costco abrirá 10 nuevas tiendas: estas son las ciudades y fechas

Costco prepara la apertura de 10 nuevas tiendas durante octubre y noviembre de 2026. Las nuevas sucursales estarán distribuidas en nueve estados y forman parte de la estrategia de expansión de la compañía, que busca inaugurar entre 25 y 30 almacenes durante el año.

La cadena de clubes de compras al mayoreo continúa ampliando su red mientras incorpora nuevos productos y servicios para sus clientes. Su modelo de negocio se basa en una membresía anual que permite acceder a mercancía en grandes presentaciones, precios competitivos y diferentes beneficios.

Además de las compras habituales, Costco se ha caracterizado por ofrecer muestras gratuitas de productos en sus almacenes. En fechas recientes, la empresa también comenzó a entregar pasteles y bandejas para fiestas, mientras que su área de comida incorporó tiras de pollo a su menú.

Las aperturas de octubre

La primera parte del calendario contempla cinco nuevas tiendas durante octubre. Las sucursales estarán ubicadas en Missouri, Texas, Nueva York, Kansas y California.

En Lee’s Summit, Missouri, Costco abrirá uno de sus nuevos almacenes. La expansión también llegará a The Colony, Texas, donde la compañía sumará otra tienda a su red.

Nueva York tendrá una nueva ubicación en Amherst, mientras que Kansas recibirá un almacén en Lawrence. El grupo de aperturas de octubre se completa con una tienda en Camarillo, California.

Estas cinco sucursales representan la primera etapa de las nuevas aperturas que la compañía tiene contempladas para el otoño.

Las tiendas de noviembre

Para noviembre están previstas otras cinco inauguraciones. En esta ocasión, las nuevas ubicaciones estarán en Idaho, California, Arizona, Virginia y Wisconsin.

Costco tiene programada una tienda en S. Meridian, Idaho, y otra en Vallejo, California. En Arizona, la compañía abrirá una ubicación en Chandler, aunque tendrá un formato diferente al de un almacén tradicional.

La tienda de Chandler será un Business Center, un concepto dirigido especialmente a propietarios de negocios y compradores que buscan productos para actividades comerciales.

Las dos aperturas restantes estarán en Newport News, Virginia, y Franklin, Wisconsin. De esta forma, el calendario de otoño queda conformado por cinco nuevas tiendas en octubre y otras cinco en noviembre, con presencia en nueve estados.

Un plan más amplio

Las nuevas sucursales estadounidenses forman parte de un proyecto de crecimiento que abarca más mercados. Costco tiene previsto abrir entre 25 y 30 nuevos almacenes en 2026, combinando establecimientos en Estados Unidos con nuevas ubicaciones internacionales.

Gary Millerchip, director financiero de Costco, explicó en marzo que aproximadamente la mitad de las nuevas sucursales contempladas para este año estarían en Estados Unidos, mientras que la otra mitad se ubicaría en mercados internacionales.

La estrategia permite a la compañía ampliar su cobertura y acercar su modelo de compras al mayoreo a un mayor número de consumidores.

¿Cómo funciona la membresía?

Para comprar en Costco es necesario contar con una membresía. La compañía ofrece tres opciones principales: Gold Star, Business y Executive.

Cada modalidad tiene un precio y características diferentes, por lo que la elección depende del perfil del comprador y del uso que tenga previsto darle a los servicios de Costco.

Gold Star

La membresía Gold Star cuesta $65 dólares al año y está dirigida a consumidores particulares.

El titular puede compartir los beneficios de la membresía con otra persona mayor de 18 años que viva en el mismo domicilio, por lo que pueden utilizarla hasta dos personas adultas del mismo hogar.

Esta opción permite comprar tanto en las tiendas físicas como en línea, además de acceder a los distintos beneficios que Costco ofrece a sus miembros.

Entre estos se encuentran descuentos y ahorros relacionados con servicios de la compañía, como lentes de contacto, paquetes de viaje y estaciones de gasolina, entre otras opciones.

Membresía empresarial

La membresía empresarial también tiene un costo de $65 dólares anuales, pero está diseñada para propietarios de negocios.

Los miembros pueden utilizarla para adquirir mercancía destinada a uso comercial, personal o reventa. Esto permite que los propietarios de empresas utilicen Costco como una opción de abastecimiento para sus actividades.

El titular puede agregar a un miembro de su hogar sin costo adicional. En caso de necesitar titulares adicionales, Costco permite incorporarlos por $65 dólares al año por cada persona.

Debido a su carácter empresarial, para contratar esta membresía se debe presentar algún tipo de identificación comercial. Entre las opciones se encuentra una licencia comercial, además de otras formas de identificación empresarial aceptadas por la compañía.

Membresía ejecutiva

La membresía Ejecutiva tiene un precio de $130 dólares al año y ofrece beneficios adicionales frente a las modalidades básicas.

Este nivel incluye dos tarjetas familiares y una recompensa anual del 2% sobre las compras elegibles realizadas en Costco.

El beneficio puede ser relevante para los clientes que realizan compras frecuentes, ya que la recompensa se calcula con base en el gasto que cumpla con los requisitos establecidos por la compañía.

La membresía también contempla mayores ahorros en determinados servicios de Costco y en paquetes seleccionados de Costco Travel. A esto se suman determinados horarios de compra exclusivos.

Por su precio y características, la modalidad Executive está especialmente dirigida a quienes utilizan Costco con mayor frecuencia y pueden aprovechar los beneficios adicionales que ofrece.

Cómo encontrar una tienda

Los consumidores pueden consultar el localizador de tiendas de Costco para identificar el almacén más cercano.

La herramienta permite realizar una búsqueda mediante ciudad, estado o código postal, por lo que los usuarios pueden conocer las sucursales disponibles en una determinada zona.

También puede servir para quienes viven en las ciudades donde están previstas las nuevas aperturas y quieren identificar la ubicación del establecimiento que tendrán disponible.

Cabe recordar que la membresía es necesaria para comprar en Costco, una condición que también aplica al área de comida de la cadena de acuerdo con sus reglas para miembros.

Más opciones para los consumidores

Con las nuevas aperturas, Costco continúa fortaleciendo una red de almacenes que constituye una parte fundamental de su modelo de negocio.

La compañía combina la venta de productos al mayoreo con una oferta de servicios y beneficios vinculados a sus membresías. A esto se suman nuevos productos y opciones de alimentos preparados que buscan ampliar la variedad disponible para los clientes.

Las 10 aperturas programadas para el otoño permitirán que Costco llegue a nuevos consumidores en nueve estados, mientras que su plan general de crecimiento contempla entre 25 y 30 nuevos almacenes durante 2026 en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Para los consumidores que tendrán una nueva sucursal cerca, la llegada de Costco representará una alternativa adicional para realizar compras de productos en grandes presentaciones, acceder a servicios de la compañía y aprovechar los beneficios asociados con las distintas membresías.