Costco ya recibió parte de los reembolsos por aranceles y comenzó a bajar precios

Costco comenzó a recibir reembolsos por los aranceles que había pagado sobre productos importados y ya está utilizando parte de ese dinero para reducir precios en algunos artículos, según documentos judiciales presentados este mes.

La compañía señaló en una presentación del 5 de agosto que ya había recibido aproximadamente un tercio de los reembolsos a los que considera que tiene derecho y que había comenzado a devolver ese “valor recuperado” a sus clientes mediante precios más bajos.

La medida se produce después de que la Corte Suprema declarara ilegales determinados aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). El gobierno federal ya ha devuelto cerca de $100,000 millones en gravámenes cobrados bajo ese esquema, según documentos judiciales citados por Reuters.

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Costco dice que está trasladando los reembolsos a precios más bajos

Hasta ahora, Costco no detalló públicamente qué productos específicos bajaron de precio como consecuencia directa de estos reembolsos ni cuánto dinero recibió en total.

Lo que sí confirmó ante la Justicia es que comenzó a devolver el valor recuperado a los consumidores mediante precios más bajos en determinados productos.

La estrategia coincide con lo que la empresa había anticipado meses atrás. En marzo, el CEO de Costco, Ron Vachris, había señalado que si la compañía recibía devoluciones por los aranceles buscaría ofrecer “mejor valor” y precios más bajos en el futuro.

La cadena ya había reducido el precio de distintos productos, especialmente de su marca Kirkland Signature, aunque esas rebajas no necesariamente estaban vinculadas a estos reembolsos arancelarios.

Una demanda reclama dinero para quienes pagaron precios más altos

El problema es que no todos consideran suficiente la estrategia de Costco. En marzo, Matthew Stockov, un cliente de Illinois, presentó una demanda colectiva contra la compañía en una corte federal del Distrito Norte de Illinois. La demanda sostiene que Costco trasladó a sus clientes parte del costo de los aranceles mediante precios más altos y reclama que quienes pagaron esos incrementos reciban una compensación.

El planteo de los demandantes es sencillo: reducir precios ahora beneficia a los compradores actuales o futuros, pero no necesariamente compensa a quienes ya pagaron precios más altos cuando los aranceles estaban vigentes.

La demanda reclama la devolución de los sobreprecios atribuibles a esos gravámenes o una parte proporcional de los reembolsos que Costco consiga recuperar, además de intereses y otros costos.

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Costco quiere que la demanda sea desestimada

Costco rechaza ese argumento. La compañía solicitó que el caso sea desestimado y sostiene, entre otros puntos, que el demandante no ha demostrado qué productos específicos compró ni cuáles de ellos estuvieron sujetos a aumentos directamente relacionados con los aranceles.

Los abogados del demandante respondieron el 12 de agosto que uno de los argumentos iniciales de Costco —que todavía no había recibido reembolsos— perdió fuerza después de que la propia empresa reconociera que ya había comenzado a cobrar parte del dinero.

El caso sigue abierto y aún no existe una decisión judicial que obligue a Costco a efectuar reembolsos individuales a sus socios.

¿Los clientes de Costco recibirán un cheque?

Por ahora, no. Lo confirmado es que Costco está recibiendo devoluciones vinculadas a los aranceles y asegura que comenzó a utilizar ese dinero para ofrecer precios más bajos.

Eso no significa que los socios puedan solicitar directamente un reembolso por compras realizadas anteriormente.

Precisamente ese es el punto que deberá resolver el litigio: determinar si Costco puede devolver el beneficio mediante precios más bajos para sus clientes en general o si quienes pagaron productos encarecidos por los aranceles tienen derecho a una compensación individual.

Mientras tanto, Costco continúa operando con fuertes ventas en Estados Unidos. En julio, sus ventas comparables en el país crecieron 10.3% interanual, o 6.9% al excluir los efectos de gasolina y tipos de cambio.

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